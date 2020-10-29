Лукашенко жестко высказался об Украине и пригрозил ударом Польше с Литвой

Лукашенко утверждает, что Зеленский потерпел сокрушительное поражение на местных выборах / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал Украину не вмешиваться во внутриполитические процессы Беларуси и пригрозил ответом Польше и Литве в случае их потенциальной военной интервенции.

Как сообщает государственное информагентство Белта, в ходе заседания по кадровым вопросам Лукашенко решил пересказать свой телефонный разговор с главой Госдепа США Майком Помпео. Во время переговоров белорусский глава государства заявил американскому чиновнику о жесткой реакции Минска в случае возможной военной угрозы со стороны Польши и Литвы.

"У нас с ним очень добрые отношения. Все, что пишут в Telegram-каналах, - это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень теплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал, по-дружески: "Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит". И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы - армии нет), - ну, мы будем отвечать", - сказал Лукашенко.

Кроме того, он обвинил Польшу в посягательствах на Беларусь, однако отметил, что в случае опасности Минск будет противостоять Варшаве.

"Полякам нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится", - добавил Лукашенко.

Также он в очередной раз выступил с обвинением в адрес Украины в якобы вмешательстве Киева в дела Беларуси и указал на провал президентской партии Слуга народа на местных выборах. Он утверждает, что украинское государство не должно вмешиваться в белорусские дела.Читайте такжеУ Зеленского не приняли поздравление Лукашенко с Днем независимости

"А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление. Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя" – подчеркнул Лукашенко.

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