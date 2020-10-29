УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лукашенко жестко высказался об Украине и пригрозил ударом Польше с Литвой

29 октября 2020, 13:51

Лукашенко заявил о намерениях Польши взять под контроль Беларусь.

Лукашенко
Лукашенко утверждает, что Зеленский потерпел сокрушительное поражение на местных выборах / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал Украину не вмешиваться во внутриполитические процессы Беларуси и пригрозил ответом Польше и Литве в случае их потенциальной военной интервенции.

Как сообщает государственное информагентство Белта, в ходе заседания по кадровым вопросам Лукашенко решил пересказать свой телефонный разговор с главой Госдепа США Майком Помпео. Во время переговоров белорусский глава государства заявил американскому чиновнику о жесткой реакции Минска в случае возможной военной угрозы со стороны Польши и Литвы.

"У нас с ним очень добрые отношения. Все, что пишут в Telegram-каналах, - это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень теплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал, по-дружески: "Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит". И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы - армии нет), - ну, мы будем отвечать", - сказал Лукашенко.

Кроме того, он обвинил Польшу в посягательствах на Беларусь, однако отметил, что в случае опасности Минск будет противостоять Варшаве.

"Полякам нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится", - добавил Лукашенко.

Также он в очередной раз выступил с обвинением в адрес Украины в якобы вмешательстве Киева в дела Беларуси и указал на провал президентской партии Слуга народа на местных выборах. Он утверждает, что украинское государство не должно вмешиваться в белорусские дела.Читайте такжеУ Зеленского не приняли поздравление Лукашенко с Днем независимости

"А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление. Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя" – подчеркнул Лукашенко.

Украина – Беларусь новости

Литва новости Польши Александр Лукашенко новости Украины новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Лукашенко жестко высказался об Украине и пригрозил ударом Польше с Литвой». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:58
"Несчастья и масштабные ДТП": астролог назвал опасный период
14:56
"Темный интернет": что там происходит и как туда попасть
14:41
У Шмыгаля отреагировали на информацию о заражении премьером COVID-19
14:40
Гороскоп на 30 октября для всех: очень легкая победа и острая ситуация в любви Видео
14:35
Собчак пожаловалась на мусульман, грозящихся отрезать ей голову Видео
Реклама
14:23
Вкуснющее быстрое вино из винограда без сахара – пошаговый рецепт Видео
13:53
"Не забудем, не простим": что случилось с некогда великой серией Splinter Cell?
13:51
Лукашенко жестко высказался об Украине и пригрозил ударом Польше с Литвой Видео
13:43
Как удалить аккаунт гугл: простые способы удаления
13:35
Запрет украинцам посещать Беларусь: в МИД отреагировали Видео
13:24
Во Франции террорист с ножом словил пулю от полицейских
13:16
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
13:10
Не открывайте окна: Киев попал в тройку городов мира с самым грязным воздухом Видео
12:55
В Евросоюзе сделали заявление об основаниях для отмены безвиза с Украиной Видео
12:38
Медик объяснила, как остановить пандемию COVID-19 в Украине Видео
12:33
Столар организует под КГГА проплаченный митинг за Пальчевского - политолог
12:23
К чему снится бывший муж: толкование сна Видео
12:15
Угрозы и вызовы национальной безопасности​: Зеленский срочно созвал СНБО Видео
12:15
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
12:10
Украинцев отрезвят от COVID-скептицизма только похороны в каждом доме - профессор Амосова
Реклама
11:59
"Судейские" больше не боятся Зеленского мнение
11:53
Врач предупредила, что на половину увеличивает риск смерти от коронавируса Видео
11:52
Тофу: яд или польза для здоровья? Видео
11:39
Apple задала новый тренд? Samsung откажется от зарядки и наушников в комплекте
11:35
Холостячка Мишина опубликовала пикантное фото в ванной
11:33
Во Франции злоумышленник с ножом устроил жуткую резню Видео
11:15
Потеря обоняния при коронавирусе: раскрыта плохая новость Видео
10:55
Французам запретили выходить из дома: власти вводят повторный локдаун Видео
10:34
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет игрой, которая будет удивлять — GSC Game World Видео
10:25
Развод Харламова и Асмус - что решил суд
10:22
В Украине коронавирус ломанулся вперед и пересек новую черту Видео
10:16
В Украине заблокировано назначение победителей на выборах 2020 – НАПК Видео
10:05
Зеленский ничего не решает мнение
09:52
Гороскоп на 2021 год: кому светит изменение судьбы
09:47
На Донбассе пьяный пенсионер искромсал ножом своего собутыльника
09:34
Гороскоп на 29 октября для всех: пруха, вещий сон и удар по настроению Видео
09:26
Коронавирус в Киеве ускорился и уверенно пересек психологическую отметку Видео
09:17
Кабмин разрешил тратить деньги из COVID-фонда на сериалы
08:41
У Авакова рассказали, что полиция будет делать с украинцами во время режима ЧС
08:37
Беларусь оказалась в шаге от гражданской войны мнение
Реклама
07:53
Выборы 2020: названа ключевая причина рекордно низкой явки Видео
07:24
Экс-министр предупредил, что грозит Украине от России и назвал сроки
06:48
Темные времена: чем закончится поражение Слуги народа на выборах мнение
06:29
Шоколадный чай – модное окрашивание волос для брюнеток на осень-зиму: фото Фото
05:58
Эксперт оценил вероятность потери безвиза с ЕС из-за решения КСУ Видео
05:26
Астрологи узнали, от каких мужчин ждать "спектаклей"
05:02
Байден vs Трамп: эксперт рассказал, чья победа более выгодна Украине Видео
04:28
Ученые отыскали общий симптом у всех тяжелых больных с Covid-19
03:53
Великий французский маникюр – самый стильный френч на осень 2020 Фото
03:04
Названы продукты для профилактики COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять