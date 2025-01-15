Как понять, что человек врет: детектив назвал важные сигналы

Детектив поделился несколькими характерными признаками, по которым вы точно поймете, что собеседник с вами не вполне честен.

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Что выдает лжецов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

Как не попасться на крючок лжеца

Какие действия выдают лжецов

Далеко не все и не всегда говорят правду. В некоторые моменты ложь проходит без последствий, но бывают случаи, когда ложная информация приводит к концу карьеры или отношений. Главред узнал, как быстро определить, врет ли вам собеседник.

Портал Daily Record со ссылкой на частного детектива Аарона Бонда пишет, что выявить обман сложно, но есть несколько признаков, благодаря которым можно все же идентифицировать лжецов.

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Детектив рассказал, что когда человек говорит неправду, первое, что его выдает - это голос, ведь интонация в конце предложения повышается, что делает его похожим на вопрос.

"Лжецы часто испытывают потребность чрезмерно компенсировать или смягчить свою ложь, подсознательно пытаясь заставить слушателя воспринимать сказанное ими как правдоподобное. Например, если кто-то отвечает: "Я был на работе? До шести?" вместо того, чтобы сказать: "Я был на работе до шести", повышенный тон может свидетельствовать о выдумке и обмане", - объяснил Аарон.

Лжецы очень часто "украшают" свои истории многими деталями, чтобы информация, которая звучит из их уст выглядела правдоподобной.

Также когда человек лжет, он часто тянет с ответом, чтобы построить более убедительную версию событий.

Иногда лжецы повторяют ваш вопрос, чтобы иметь больше времени для формирования ложного ответа.

Другими признаками лжи могут быть: уклонение от зрительного контакта, нервное или суетливое поведение или другие несоответствия в поведении, когда человека постоянно допрашивают.

Один из ключевых советов - задавать человеку открытые вопросы, поскольку многие люди копают себе яму, сами того не осознавая.

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Что известно о Daily Record Daily Record - шотландская национальная таблоидная газета, базирующаяся в Глазго. Газета выходит с понедельника по субботу, а ее веб-сайт обновляется каждый час, семь дней в неделю. Сестринским изданием "Рекорд" является "Санди Мейл". Оба издания принадлежат компании Reach plc и, как следствие, имеют тесную связь с общебританской газетой Daily Mirror, сообщает Википедия. The Record освещает британские новости и спорт с шотландским фокусом. Ее веб-сайт может похвастаться самой большой читательской аудиторией среди всех издательств, базирующихся в Шотландии.

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