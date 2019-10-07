Ходячие Мертвецы 11 сезон: дата выхода и актеры / АМС

Сериал Ходячие мертвецы получил 11 сезон еще до премьеры 10 - во время общения со СМИ интригу раскрыли шоуранеры.

11 сезон Ходячих мертвецов выйдет не раньше лета 2020 года, по словам Анджелы Канг, пишет The Hollywood Reporter.

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Она вернулась после того, как не оправдались ее надежды в другом сериале, сказала Анджела Канг.

"Вот уже десять лет спустя - во главе с блестящей Анжелой Канг и подпитываемый одними из самых талантливых актеров на телевидении - этот феномен процветает творчески, критики и зрители принимают его перезагрузку. Мы рады приветствовать Лорен Коэн, она так много значила для этого шоу и его страстной, всемирной фан-базы, которая ожидает фантастическое продолжение в ближайшее время", - Похвалила шоу Сара Барнет, директор АМС.

Кроме того, в 11 сезоне вернется Лорен Коэн, которая уходила ради сериала Виски Кавалер, не получившего продолжение.

"Это совершенно нереально. Это похоже на дом. Это так эмоционально. Это действительно очень эмоционально. Я чувствую, что это очень особенный Comic-Con и очень особенная семья, и я действительно счастлива быть здесь", - сказал Коэн, выступая на сцене в Нью-Йоркском комиксе.

Ходячие мертвецы 10 сезон 1 серия смотреть онлайн трейлер:

10 сезон сериала Ходячие мертвецы будет связан с последней сюжетной линией комиксов - войне с Шепчущимися. После этого комикс был официально закрыт.

Но Анджела Канг отметила, что 11 сезон недалеко уйдет от мира комиксов и будет соответствовать официальной легенде и "старым локациям".

Напомним, 1 серия 10 сезона Ходячих мертвецов вышла ночью 6 октября. Что было в сериале, можете почитать в материале сайта Главред.