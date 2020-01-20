Ходячие мертвецы Мир за пределами: дата выхода, актеры и роли / АМС

Первый сезон сериала Ходячие мертвецы Мир за пределами по вселенной Ходячие мертвецы на АМС выходит в 2020 году.

Анонсированный еще в 2019 году сериал о выживании подростков после зомби-апокалипсиса ожидается на экранах по всему миру в 2020 году.

Разработка сериала началась еще в 2018 году, но АМС заказал первые 10 серий 1 сезона только в апреле 2019. До ноября 2019 съемки уже были завершены и одобрены руководством. Изначально проект назывался Монумент, но с легкой руки Скотта Гимпла его переименовали в Ходячие мертвецы Мир за пределами.

Ходячие мертвецы Мир за пределами: сюжет

Главными персонажами сериала станут Алекса Мансур, Николас Канту и Хэл Кампстон, и их компаньоны.

Сериал задумывался так, чтобы продемонстрировать жизнь поколения помоложе, чем Рик Граймс и Кэролл. В центре сюжета, если верить руководству АМС, и вовсе будут две молодые женщины.

События происходят спустя 10 лет после апокалипсиса, так что, если считать параллельно с Ходячими - где то в перерыве после пропажи Рика Граймса и начала войны с Шепчущимися в 10 сезоне.

Судя по официальному твиттеру, The Walking Dead: World Beyond продлится два сезона — когда выйдет второй, не уточняется. Более того, не исключено, что сериал может получить и другие сезоны, если поднимет рейтинг.

Ходячие мертвецы Мир за пределами: Актеры и роли

Алекса Мансур — Хоуп

Николас Канту — Элтон

Хэл Кампстон — Силас

Алия Ройал — Айрис

Аннет Махендру — Хак

Нико Торторелла — Феликс

Джулия Ормонд — Элизабет

Джо Холт — Лео Беннет

Натали Голд — Лайла

Ал Калдерон — Барка

Скотт Эдсит — Тони

Тед Садерленд — Перси

Ходячие мертвецы Мир за пределами смотреть онлайн в оригинале трейлер:

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