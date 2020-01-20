Ходячие мертвецы Мир за пределами: дата выхода, актеры и роли

В сети появилось сразу много новой информации о новом сериале АМС Ходячие мертвецы Мир за пределами. Когда ждать сериал, кто в ролях, и что покажут в сюжете - читай на Главреде.
Первый сезон сериала Ходячие мертвецы Мир за пределами по вселенной Ходячие мертвецы на АМС выходит в 2020 году.
Анонсированный еще в 2019 году сериал о выживании подростков после зомби-апокалипсиса ожидается на экранах по всему миру в 2020 году.
Разработка сериала началась еще в 2018 году, но АМС заказал первые 10 серий 1 сезона только в апреле 2019. До ноября 2019 съемки уже были завершены и одобрены руководством. Изначально проект назывался Монумент, но с легкой руки Скотта Гимпла его переименовали в Ходячие мертвецы Мир за пределами.
Ходячие мертвецы Мир за пределами: сюжет
Главными персонажами сериала станут Алекса Мансур, Николас Канту и Хэл Кампстон, и их компаньоны.
Сериал задумывался так, чтобы продемонстрировать жизнь поколения помоложе, чем Рик Граймс и Кэролл. В центре сюжета, если верить руководству АМС, и вовсе будут две молодые женщины.
События происходят спустя 10 лет после апокалипсиса, так что, если считать параллельно с Ходячими - где то в перерыве после пропажи Рика Граймса и начала войны с Шепчущимися в 10 сезоне.
Судя по официальному твиттеру, The Walking Dead: World Beyond продлится два сезона — когда выйдет второй, не уточняется. Более того, не исключено, что сериал может получить и другие сезоны, если поднимет рейтинг.
Ходячие мертвецы Мир за пределами: Актеры и роли
- Алекса Мансур — Хоуп
- Николас Канту — Элтон
- Хэл Кампстон — Силас
- Алия Ройал — Айрис
- Аннет Махендру — Хак
- Нико Торторелла — Феликс
- Джулия Ормонд — Элизабет
- Джо Холт — Лео Беннет
- Натали Голд — Лайла
- Ал Калдерон — Барка
- Скотт Эдсит — Тони
- Тед Садерленд — Перси
Ходячие мертвецы Мир за пределами смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Ранее назвали дату выхода сериала Великая 2020 - о Екатерине Великой.