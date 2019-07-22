Ходячие мертвецы 10 сезон: дата выхода, актеры и официальный трейлер

22 июля 2019, 18:29

Долгожданный 10 сезон сериал Ходячие мертвецы получил дату выхода, и официальный трейлер, по которому становится ясно, кто точно появится в сериале.

Ходячие мертвецы 10 сезон
Ходячие мертвецы 10 сезон: дата выхода, сюжет и актеры / скриншот

Новый 10 сезон сериала Ходячие мертвецы выходит в октябре 2019, и шоураннеры планируют продолжать сериал, еще на несколько сезонов.

На Comic Con San Diego 2019 шоуранеры Ходячих мертвецов не только представили официальный  трейлер 10 сезона, но и намекнули, что у них хватит материалов еще на 10 сезонов.

Ходячие мертвецы 10 сезон: сюжет

По сюжету, герои пережили жесточайшую зиму, которая в 9 сезоне заставила их покинуть свои города и пересечь территорию Шепчущихся, с которыми у них был договор о непересечении земель.

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Летом Саманта Мортон с присущей ей театральностью заявляет, что у них было единственное правило, которое нельзя было нарушать, и у них везде есть уши. Теперь выжившие переживут последствия своего поступка.

Но выжившие тем временем заняты только тем, что пытаются наладить свою жизнь после переселения. Ниган, например, и вовсе ходит на свободе и помогает своим давним врагам.

Наконец разнообразие придаст новая локация - выжившие оказываются на пляже океана и принимают с кем-то бой - то ли с зомби, то ли с Шепчущимися. Для этого шоуранеры не поскупились на импровизированные шипастие щиты в стиле Римской империи.

Большим плюсом станет возвращение Мэгги - без ее брутальности 9 сезон был весьма пустым, а 10 сезон вряд ли будет полным, если Мишон (Данай гурира) покинет его в самом начале.

Ходячие мертвецы 10 сезон - Актеры

В первую очередь трейлер подтвердил участи в 10 сезоне Шепчущихся - Саманты Мортон (Альфа), Райана МакХерста (Бета) и КесседиМакКлинси - дочка Альфы, которая живет с союзом общин.

Также шоуранеры подтвердили, что Лорен Коэн - Мэгги возвращается в 10 сезоне после того, как она "ушла в отшельники" в 9 сезоне (на самом деле она снялась в главной роли в сериале Виски Кавалер). А вот Данай Гуррира - Мишон покинет шоу в 10 сезоне.

На экранах появится Норман Ридус (Дэрил Диксон), Джеффри Дин Морган - Ниган, Мелиса Макбрайд - Кэрол, Сэт Гиллиам в роли отца Габриэля, Росс Маркванд - Аарон с прокачанной левой рукой в виде булавы, и Хэрри Пейтон  в роли короля Иезекииля.

Ходячие мертвецы 10 сезон смотреть онлайн трейлер сериала:

10 сезон Ходячих мервтецов выходит на экраны 6 октября 2019

Ранее стали известны дата выхода и актеры нового спин-оффа Ходячих мертвецов.

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