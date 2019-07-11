Ходячие мертвецы: дата выхода и актеры нового спин-оффа

Ходячие мертвецы: Новый спин-офф выйдет в 2020 году / АМС

Скотт Гимпл и Мэтью Негре снимают новый спин-офф Холячих мертвецов, который выйдет на экраны уже в 2020 горду.

Шоуранеры успешно получили финансирование, и впервые анонсировали сериал еще в феврале 2019, но уже к лету успешно прошел каст, начинается создание нового сериала во вселенной Ходячих мертвецов.

Новый сериал пока что не имеет официального названия, или, создатели пока публично его не озвучивают. Но уже известно, что в первом сезоне будет 10 серий.

Кроме того, в новом спин-оффе могут появиться некоторые актеры из основного сериала - например Норман Ридус и Данайя Гурира теоретически имеют право появиться в сериях этого спин-оффа.

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Если сериал Ходячие мертвецы был сосредоточен на Рике Граймсе и его семье и друзьях, первый спин-офф Бойтесь ходячиз мервецов - на семейных ценностях семьи Кларков а потом моральных ценностях в условиях апокалипсиса с Морганом в главных ролях, то третий сериал будет и вовсе соредоточен на подростках.

В центре сюжета будут выжившие дети и подростки, которые родились после апокалипсиса либо были совсем маленькими на момент его начала.

Ходячие мертвецы 2020: актеры и дата выхода / скриншот

Местом событий будет Вирджиния, и шоуранеры не стали пока исключать появление звезд их предыдущих сериалов в новом.

Уже известны имена некоторых героев нового сериала. В спин-оффе Ходячих мертвецов сыграют Алекса Мансур, Николя Канту и Хэл Кэмпстон.

Пока что АМС не называет точно время выхода сериала, но его релиз назначен на 2020 год.