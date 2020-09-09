Сериал Ходячие мертвецы закрывают после 11 сезона

Ходячие мертвецы закрывают после 11 сезона / скриншот

Издание IGN неожиданно опубликовало новость о закрытии сериала Ходячие мертвецы после 11 сезона. Всего в нём запланировано 24 эпизода, которые завершатся в 2022 году.

Вскоре портал удалил твит и новость с сайта.

"Сенсация - Ходячие мертвецы продлили на 11 сезон с 24 сериями, который станет финальным в 2022 году. Также АМС анонсирует спин-офф про Дэрила и Кэрол", - говорилось в сообщении.

Напомним, что изначально 11 сезон сериала Ходячте мертвецы планироали выпустить летом-осенью 2020 года, но из-за карантина из-за коронавируса, не закончился даже 10 сезон.

Официально пока что АМС не прокомментировали этот случай.

Зато сериал Ходячие мертвецы: Мир за пределами выходит 4 октября 2020.