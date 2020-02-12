Сериал Среди Акул: дата выхода римейка

Готовится римейк фильм Среди Акул / Go Work

Трагикомедия Джорджа Хуанга Среди акул 1994 года не избежала участи римейков, и издание Deadline пишет, что вместе с сервисом Quibi переснимают картину на феминистический манер.

Фильм, который получил от сайта Rotten Tomatoes название "беспощадная голливудская сатира", теперь станет еще более сатирическим. Lionsgate и мобильный потоковый сервис Quibi решили сделать свою версию в формате сериала.

В фильме Хуанга Кевин Спейси изображает акулу кинобизнеса Бадди Аккермана, а Фрэнк Уэйли — его молодого и неопытного помощника.

Но в сериале их женскими отражениями станут Диана Крюгер и Кирнан Шипка, а все мотивы будут переписаны под женщин.

Согласно сюжету, юная ассистентка Лу (Шипка) работает на главу крупной голливудской киностудии Джойс (Крюгер). Ей придется столкнуться с нечистыми на руку мужчинами-сотрудниками компании. Однако манипуляторы и интриганы не знают, на что способна сильная и независимая Лу.

Продюсером и сценаристом сериала выступает канадская актриса Кэтлин Робертсон, режиссер Такер Гейтс. Разработка сериала длится с 2016 года.

Премьера сериала Среди Акул запланирована на 2020 год, но точную дату пока что не называют.