Ходячие мертвецы 10 сезон 11 серия смотреть онлайн трейлер

Ходячие мертвецы 10 сезон 11 серия: онлайн / Dariv Dixon Youtube

Новая 11 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Морнингстар выйдет 8 марта, и в ней покажут как Шепчущиеся готовятся уничтожить оставшихся в живых товарищей Дэрила, Кэрол и Мишон. Начинается долгожданное масштабное наступление, и Альфа стянула всех Шепчущихся и всех зомби для атаки.

Что будет в 11 серии 10 сезона - читай и смотри в материале Главреда.

В трейлере показали сразу несколько очень важных вещей - Дэрил и Лидия вернулись в Александрию, там еще хватает людей для обороны, но ждать подмоги не стоит - Альфа устроила все так, чтобы уничтожить города по одному.

Кроме того, нет никаких упоминаний Мишон и Кэрол - неизвестно, куда они подевались.Читайте такжеХодячие мертвецы 10 сезон 10 серия смотреть онлайн трейлер

Тем временем, Альфа все более приближает к себе Нигана, и растет подозрение, что он намеревается использовать это в своих целях - пока что неизвестных зрителю.

И да, Ниган получает эпичную маску Шепчущегося, а Аарон, Юджин и Дэрил готовяться к финальной битве с ордой зомби.

Ходячие мертвецы 10 сезон 11 серия смотреть онлайн 01-08-2020 трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.