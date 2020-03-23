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Ходячие мертвецы 10 сезон 13 серия смотреть онлайн трейлер

23 марта 2020, 01:08

Новая 13 серия Ходячих мертвецов вышла 22 марта на АМС. Что будет в 13 серии 10 сезона Ходячих мертвецов - читайте на Главреде.

Ходячие мертвецы 10 сезон 13 серия: онлайн
Ходячие мертвецы 10 сезон 13 серия: онлайн / AMC

Новая 13 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Кем мы становимся вышла 22 марта, и в ней покажут прошлое и будущее Мишон, раскрыли истинные мотивы Вирджила, а также вернула нас к самому главному моменту 9 сезона.

Что будет в 13 серии 10 сезона - читай и смотри в материале Главреда.

В 13 серии Мишон обнаружила, что Вирджил - совсем не тот, за кого себя выдает.

Он плени Мишон, и начал мучить. За время в плену у Вирджила она вспомнила свою жизнь до знакомства с Риком, самого Рика, и как он изменил ее жизнь.

Оказалось, что Вирджил когда-то был главой общины, но после предательства новых членов потерял жену и ребенка. После этго он сошел с ума, всех убил, а своих бывших колег закрыл в камере по соседстве с Мишон.

Мишон обманом застала его врасплох, освободилась, но не дала его убить. Она увидела в Вирджиле того, кем не стал Рик. Более, того, оказалось, что на катере, который стоял рядом с островом обнаружился телефон, на котором Рик, который, как мы знаем выжил после взрыва на мосту, нацарапал лица Мишон и Джудит и подписал их. Мишон в шоке связывается с Джудит, и та отправляет маму искать Рика.

Мишон снова находит себе двоих зомби-носильщиков, но встречает на дороге пострадавших беженцев.

Оказывается, они отбились от группы, которая собиралась куда-то отплывать. Мишон решает помочь им добраться до друзей, чтобы отправиться вместе в ту сторону, куда мог пойти Рик.

Ходячие мертвецы 10 сезон 13 серия смотреть онлайн 22-03-2020 трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.

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