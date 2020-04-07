Джентльмены вышли онлайн в переводе Гоблина

Криминальная комедия Джентльмены вышла онлайн в переводе Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин.
Новый фильм Гая Ричи Джентльмены 2019 выходит онлайн 7 апреля 2020 года в переводе Гоблина.
Новый перевод от Дмитрия Пучкова можно будет посмотреть онлайн в кинотеатре Wink, пишет он в соцсетях.
Гоблин уже переводил другие фильмы Гая Ричи, и все его поклонники с надеждой ждали момента появления фильма онлайн.
До этого фильм уже выходил онлайн на некоторых российских платформах, как, например, КиноПоиск.
Джентльмены - сюжет
Фильм Гая Ричи повествует о том, как Микки Пирсон, еще будучи бедным студентом из США придумал схему выращивания конопли при помощи своих друзей-аристократов. Спустя много лет, он решает продать свой бизнес американцу, но в дела неожиданно вмешивается китайская героиновая мафия, которая, как оказалось была только прикрытием своего американского босса.
К тому же, на хвост Микки садится репортер, который его шантажирует, и мечтает снять фильм обо всем происходящем.
В ходе жестоких разборок в типичном стиле Гая Ричи, оказывается, что за всем на самом деле стоит русская мафия. Только чудом с небольшими потерями Главный герой избавляется от всех проблем и своего нарко-бизнеса.
В конце фильм идут снимать на студию скандального Харви Вайнштейна - Miramax.
Джентльмены - актеры и роли
- Мэттью Макконахи — Микки Пирсон
- Чарли Ханнэм — Реймонд Смит
- Генри Голдинг — Сухой Глаз
- Мишель Докери — Розалинд
- Колин Фаррелл — тренер
- Хью Грант — Флетчер
- Джереми Стронг — Мэттью
- Эдди Марсан — Большой Дейв
- Джейсон Вонг — Фук
- Лайн Рени — Джеки
- Крис Иванджелу — Праймтайм
- Евгения Кузьмина — Миша
- Том Ву — Лорд Джордж
Джентльмены 2019 смотреть онлайн в переводе Гоблина трейлер:
Премьера фильма Джентльмены состоялась 3 декабря 2019 в Лондоне. В Украине фильм вышел 13 февраля 2020.