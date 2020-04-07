Джентльмены вышли онлайн в переводе Гоблина

Джентльмены 2019 / Miramax

Новый фильм Гая Ричи Джентльмены 2019 выходит онлайн 7 апреля 2020 года в переводе Гоблина.

Новый перевод от Дмитрия Пучкова можно будет посмотреть онлайн в кинотеатре Wink, пишет он в соцсетях.

Гоблин уже переводил другие фильмы Гая Ричи, и все его поклонники с надеждой ждали момента появления фильма онлайн.

До этого фильм уже выходил онлайн на некоторых российских платформах, как, например, КиноПоиск.

Джентльмены - сюжет

Фильм Гая Ричи повествует о том, как Микки Пирсон, еще будучи бедным студентом из США придумал схему выращивания конопли при помощи своих друзей-аристократов. Спустя много лет, он решает продать свой бизнес американцу, но в дела неожиданно вмешивается китайская героиновая мафия, которая, как оказалось была только прикрытием своего американского босса.

К тому же, на хвост Микки садится репортер, который его шантажирует, и мечтает снять фильм обо всем происходящем.

В ходе жестоких разборок в типичном стиле Гая Ричи, оказывается, что за всем на самом деле стоит русская мафия. Только чудом с небольшими потерями Главный герой избавляется от всех проблем и своего нарко-бизнеса.

В конце фильм идут снимать на студию скандального Харви Вайнштейна - Miramax.

Джентльмены - актеры и роли

Мэттью Макконахи — Микки Пирсон

Чарли Ханнэм — Реймонд Смит

Генри Голдинг — Сухой Глаз

Мишель Докери — Розалинд

Колин Фаррелл — тренер

Хью Грант — Флетчер

Джереми Стронг — Мэттью

Эдди Марсан — Большой Дейв

Джейсон Вонг — Фук

Лайн Рени — Джеки

Крис Иванджелу — Праймтайм

Евгения Кузьмина — Миша

Том Ву — Лорд Джордж

Джентльмены 2019 смотреть онлайн в переводе Гоблина трейлер:

Премьера фильма Джентльмены состоялась 3 декабря 2019 в Лондоне. В Украине фильм вышел 13 февраля 2020.