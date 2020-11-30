Доктор Кто 13 сезон - вышел трейлер новогоднего эпизода

Доктор Кто 13 сезон / ВВС

Появился первый официальный трейлер 13 сезона Доктора Кто. Новый шоуранер сериала Крис Чибнелл в очередной раз соблюдает свои собственные традиции и вместо рождественского эпизода снял новогодний.

Кстати, сюжет будет связан с сюжетом 12 сезона - напомним, что Доктора посадили в галактическую тюрьму, а Мастер убил всех повелителей времени, превратил их в киберлюдей и отправился завоевывать вселенную.

По сюжету новогодней серии, пока доктор отсутствует, ее спутникам приходится разбираться самостоятельно с возникшими из ниоткуда далеками. Из тяжелой артиллерии - Капитан Джек Харкнесс в исполнении Джона Бэрроумена.

Новый эпизод будет называться революция Далеков.

Доктор Кто 13 сезон 1 серия Революция Далеков - смотреть трейлер:

Брэдли Уолша и Тосина Коула после этой серии изгоняют из сериала — в итоге Доктор будет путешествовать лишь с Яс в исполнении Мандип Гилл. Длительность эпизода — 70 минут.

Ранее появились подробности о дате выхода 13 сезона Доктора Кто.