Доктор Кто 13 сезон - вышел трейлер новогоднего эпизода

С приближением новогодних праздников фанаты сериала Доктор Кто традиционно ожидают подробностей о будущих сериях проекта, и шоуранеры решили удовлетворить их любопытство.
Появился первый официальный трейлер 13 сезона Доктора Кто. Новый шоуранер сериала Крис Чибнелл в очередной раз соблюдает свои собственные традиции и вместо рождественского эпизода снял новогодний.
Кстати, сюжет будет связан с сюжетом 12 сезона - напомним, что Доктора посадили в галактическую тюрьму, а Мастер убил всех повелителей времени, превратил их в киберлюдей и отправился завоевывать вселенную.
По сюжету новогодней серии, пока доктор отсутствует, ее спутникам приходится разбираться самостоятельно с возникшими из ниоткуда далеками. Из тяжелой артиллерии - Капитан Джек Харкнесс в исполнении Джона Бэрроумена.
Новый эпизод будет называться революция Далеков.
Доктор Кто 13 сезон 1 серия Революция Далеков - смотреть трейлер:
Брэдли Уолша и Тосина Коула после этой серии изгоняют из сериала — в итоге Доктор будет путешествовать лишь с Яс в исполнении Мандип Гилл. Длительность эпизода — 70 минут.
Ранее появились подробности о дате выхода 13 сезона Доктора Кто.