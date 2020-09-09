Ходячие мертвецы Мир за пределами - новый трейлер сериала

Ходячие мертвецы Мир за пределами / IGN

Появился официальный трейлер сериала Ходячие мертвецы Мир за пределами, который объясняет историю мира, в котором живут герои.

По сюжету, это другая часть США, но все та же эпидемия зомби. На 10 году, то бишь между 9 и 10 сезонами оригинального сериала отец одной из героинь пропадает - в Нью-Йорке, и она с друзьями и подругой отправляется на поиски папы.

По технике, которая мелькнула в трейлере, и общей организации, становится ясно, что история о группировке, которая могла помочь Рику Граймсу, когда он взорвал мост в конце 9 сезона оригинального сериала.

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Ходячие мертвецы Мир за пределами трейлер смотреть онлайн:

Напомним, сериал Ходячие мертвецы Мир за пределами выходит на АМС 4 октября 2020.