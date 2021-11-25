УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Кто представит Украину на церемонии Оскар-2022: подробности, трейлер и когда выйдет фильм

25 ноября 2021, 16:22
Прослушать новость
Остановить

На 1+1 покажут фильм Погані дороги, который представит Украину на премии Оскар в следующем году.

Фильм Плохие дороги представит Украине на церемонии Оскар 2022 / Пресс-служба

26 ноября в 23:00 в эфире 1+1 состоится телепремьера культового фильма и номинанта на Оскар – Погані дороги. Лента стала полнометражным дебютом известного драматурга и сценаристки Натальи Ворожбит. В 2022 году лента будет представлять Украину на 94-й премии Оскар Американской киноакадемии в категории "Международный полнометражный фильм". Погані дороги - драма, в которой зрители увидят историю о жителях города, проживающих у предпоследнего блокпоста к оккупированной части Донбасса, и их отношения с военными.

Фильм Погані дороги состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения. Пять разбитых дорог – пять историй о любви, ненависти, доверии, измене и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных.

Кадр из фильма Плохие дороги / Пресс-служба

Перед телепремьерой создатели фильма поделились интересными фактами о драме Погані дороги:

  • Сценарий фильма создан на основе документальных историй, собранных автором на Востоке Украины во время работы над фильмом Киборги.
  • Драма Погані дороги — экранизация Наталии Ворожбит собственной пьесы. Драматург отразила в этих историях свое личное видение войны на Востоке, авторскую рефлексию на десятки интервью и свидетельств реальных людей, собранных ею в регионе военных действий в 2014 году, когда была волонтером в школе города Николаевка Донецкой области.
  • Впервые пьеса была поставлена ​​в Лондонском театре Royal Court в октябре 2017 года. Тогда же был написан и сценарий фильма.
  • Кастинг длился более 1,5 лет, а работа над полнометражной картиной от подготовительного этапа до конца монтажно-тонировочного периода – рекордные 3 месяца.
  • Фильм преимущественно снимали в Киеве и области, но за настоящим снегом и морозом пришлось ехать на Донбасс, под Курахово.
Кадр из фильма Плохие дороги / Пресс-служба

Главные роли в фильме исполнили: Игорь Колтовский, Андрей Лелюх, Владимир Гурин, Сергей Соловьев, Зоя Барановская, Анна Жураковская, Екатерина Жданович, Анастасия Паршина, Юлия Матросова, Марина Климова, Юрий Кулинич, Оксана Воронина, Дмитрий Орлов, Оксана Черкашина.

Производством фильма занимался продакш Kristi films при поддержке Украинского Культурного Фонда. Дистрибьютор – Артхаус Трафик Режиссер и автор сценария – Наталья Ворожбит. Продюсеры – Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов. Оператор-постановщик – Владимир Иванов. Художник-постановщик: Марина Пшеничникова.

Реклама
Кадр из фильма Плохие дороги / Пресс-служба

Стоит отметить, что мировая премьера драмы Погані дороги состоялась в программе "Неделя критики" Венецианского кинофестиваля в 2020 году, где она была отмечена второй по престижности наградой – премией Circolo del Cinema di Verona как "самая инновационная лента в конкурсе". Также режиссер Наталья Ворожбит признана автором лучшего полнометражного дебюта и получила Национальную премию кинокритиков "Киноколо" в категории "Открытие года". А актеры Юрий Кулинич и Оксана Черкашина признаны лучшими в соответствующих актерских категориях Премии.

Не пропустите драму Погані дороги 26 ноября в 23:00 на 1+1.

viber
шоу-бизнес Оскар канал 1+1 новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Кто представит Украину на церемонии Оскар-2022: подробности, трейлер и когда выйдет фильм». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Они приносят беду и нищету: никогда не дарите такие подаркиОни приносят беду и нищету: никогда не дарите такие подарки Удача в деньгах и неожиданная прибыль: топ-5 знаков, кому повезет в декабреУдача в деньгах и неожиданная прибыль: топ-5 знаков, кому повезет в декабре Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракГороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Самые лучшие идеи для обустройства балкона: как сделать просторную зону из минимальной площадиСамые лучшие идеи для обустройства балкона: как сделать просторную зону из минимальной площади Приметы на 25 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 25 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду
16:24

Для национального авиаперевозчика по программе Зеленского "Большая стройка" Airbus поставит 22 самолета – СМИ

16:22

Кто представит Украину на церемонии Оскар-2022: подробности, трейлер и когда выйдет фильмВидео

16:14

У Зеленского сделали заявление, введут ли в Украине военное положение из-за вторжения войск РФВидео

16:11

В Украине вводят в оборот "новогодние" пять гривень: как будет выглядеть новая монета

15:57

Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко

Реклама
15:49

Во Львове от инсульта внезапно умер 18-летний второкурсникВидео

15:44

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракВидео

15:44

"Живой Кен" дерзко обнажил необъятную грудь после операции по смене пола

15:34

В Луцке жестоко избили таксиста и бросили умирать на кладбищеВидео

15:33

Корабли, ПТРК и боеприпасы: Украина получила от США мощную военную поддержку для сдерживания РоссииВидео

15:06

В "Дії" уже можно получить COVID-сертификат на основе ПЦР-теста: инструкция

14:52

Меню на Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по днямВидео

14:47

TAYANNA в костюме Евы показала обжигающе горячее фото с отдыха

14:45

Во сколько обойдется новогодний стол 2022: цена удивитВидео

14:23

Львовская область отказывается покидать "красную" зону

14:20

"Нападение не вывело нас из строя": ЕС объявил о шаге от победы в ситуации с мигрантами в БеларусиВидео

13:54

На Ривненщине дети пришли поддержать девочку, которая 2 года не видела одноклассников из-за COVID-19Видео

13:43

Украина закупит самое эффективное лекарство от коронавируса - ЛяшкоВидео

13:43

Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра

13:21

Безопасная Черная пятница: как не стать жертвой мошенников во время покупок в интернете

Реклама
13:19

Бритни Спирс нашла новую любовь в Харькове

13:16

Военная атака на Украину обернется России ударом: Кулеба сделал резкое предупреждение МосквеВидео

13:13

Кара с небес: ВСУ ярко уничтожили позицию боевиков на ДонбассеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встречаВидео

12:53

В ВОЗ рассказали о самых распространенных симптомах постковидного синдромаВидео

12:49

Модель Dior с "жуткими глазами и мрачным лицом" спровоцировала скандал в Китае

12:38

Драка в Киеве спровоцировала смертельное ДТП, в котором погиб коп и перевернулась машинаВидео

12:35

Заграница поможет: в Канаде пообещали два варианта военной помощи Украине

12:32

На украинских дорогах появились новые камеры автофиксации: адреса, карта

12:24

Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздника

12:17

У Путина предупредили о нападении на Украину в случае вступления страны в НАТОВидео

12:11

Тестируем IQOS VEEV: маленький вейп с большими амбициями

12:03

Придется ли ежегодно вакцинироваться от коронавируса - ответ ВОЗ

11:51

Экс-президент Евросовета призвал воспринимать угрозу вторжения РФ в Украину "очень серьезно"Видео

11:44

Надя Дорофеева откровенно рассказала про свои пластические операцииВидео

11:32

Украина – столп безопасности всей Европы: в Минобороны призвали США усилить Киев для борьбы с РФВидео

10:56

Ожидая, когда "полыхнет" в Украине, Россия может прозевать собственные территориимнение

10:52

Ведущая Танцев со звездами раскрыла причину двух свадеб с мужем-миллионером

10:48

Цены на сливочное масло взлетят до небес: эксперты назвали причину

10:37

Электронные или бумажные: в Минцифры разъяснили, какие документы более надежныВидео

Реклама
10:12

"Там деньги на лечение от рака": в Черкассах в "Ощадбанке" пенсионерке не хотели отдавать "зажеванную" карточку

09:49

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

09:43

Во Львове мужчина обшил коврами свой "Жигуль" и стал местной знаменитостьюВидео

09:34

США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за возможного вторжения РФ в УкраинуВидео

09:30

К чему снится лошадь: толкование известных сонников

09:21

5 популярных продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением

09:14

Встреча Путина и Байдена: о чем будут торговаться и чего ждать Украинемнение

08:55

В Украине запланировано два этапа повышения пенсий: кто получит право на прибавку

08:31

Почти 17 тыс. новых случаев коронавируса и 628 жертв - Минздрав опубликовал свежую COVID-статистику

08:24

В Днепре нашли самый заразный вариант "Дельта"-штамма: что известно об инциденте

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять