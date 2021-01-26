Лучшие фильмы и сериалы 2020 года - подготовка к Оскару

Появился список лучших фильмов и сериалов 2020 года, которых приставили к премии AFI Awards, которую называют репетицией Оскара, та как победители часто совпадают.
Вышел список лучших фильмов и сериалов по версии AFI - независимой некоммерческой организации, которая с 1967 года занимается сохранением наследия американского кинематографа. Их рейтинг предполагает 20 лучших кинопроизведений без ранжирования от лучшего до худшего. В задании организации лежит выделить и сохранить самые значимые картины "с культурной и художественной точки зрения".
Как сообщает Variety, списки лучших картин не были неожиданностью для экспертов.
За 2020 год AFI выбрали целый ряд фильмов, и даже мультфильм в число лучших. В то время, как сериальный рейтинг "захватили" преимущественно проекты Netflix (Корона, Бриджертоны, Неортодоксальная и Ход королевы).
Лучшие фильмы 2020
- Душа
- Звук металла
- Земля кочевников
- Иуда и черный мессия
- Ма Рейни: Мать блюза
- Манк
- Минари
- Одна ночь в Майами
- Пятеро одной крови
- Суд над чикагской семеркой
Лучшие сериалы 2020
- Бриджертоны
- Корона
- Лучше звоните Солу
- Мандалорец
- Миссис Америка
- Неортодоксальная
- Птица доброго господа
- Страна Лавкрафта
- Тед Лассо
- Ход королевы
Отдельного приза удостоился мюзикл Гамильтон Лина-Мануэля Миранды. Его студийная запись вышла этим летом на Disney+.
Примечательный факт - часто фильмы и сериалы из списка AFI Awards получают Оскар или Эмми.
Церемония награждения AFI Awards состоится 26 февраля на YouTube-канале AFI.