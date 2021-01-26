Лучшие фильмы и сериалы 2020 года - подготовка к Оскару

лучшие фильмы и сериалы 2020 / кадр из сериала Netflix

Вышел список лучших фильмов и сериалов по версии AFI - независимой некоммерческой организации, которая с 1967 года занимается сохранением наследия американского кинематографа. Их рейтинг предполагает 20 лучших кинопроизведений без ранжирования от лучшего до худшего. В задании организации лежит выделить и сохранить самые значимые картины "с культурной и художественной точки зрения".

Как сообщает Variety, списки лучших картин не были неожиданностью для экспертов.

За 2020 год AFI выбрали целый ряд фильмов, и даже мультфильм в число лучших. В то время, как сериальный рейтинг "захватили" преимущественно проекты Netflix (Корона, Бриджертоны, Неортодоксальная и Ход королевы).

Лучшие фильмы 2020

Душа

Звук металла

Земля кочевников

Иуда и черный мессия

Ма Рейни: Мать блюза

Манк

Минари

Одна ночь в Майами

Пятеро одной крови

Суд над чикагской семеркой

Лучшие сериалы 2020

Бриджертоны

Корона

Лучше звоните Солу

Мандалорец

Миссис Америка

Неортодоксальная

Птица доброго господа

Страна Лавкрафта

Тед Лассо

Ход королевы

Отдельного приза удостоился мюзикл Гамильтон Лина-Мануэля Миранды. Его студийная запись вышла этим летом на Disney+.

Примечательный факт - часто фильмы и сериалы из списка AFI Awards получают Оскар или Эмми.

Церемония награждения AFI Awards состоится 26 февраля на YouTube-канале AFI.