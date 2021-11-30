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На 1+1 покажут исторический приключенческий фильм Фортеця Хаджибей со звездой сериала Моя улюблена Страшко в главной роли

30 ноября 2021, 11:23
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Грандиозная премьера погрузит зрителя в увлекательный мир украинской истории.

Кадр из кинофильма Фортеця Хаджибей / Пресс-служба

5 декабря в 22:50 в эфире 1+1 состоится телепремьера исторического фильма Фортеця Хаджибей. Главную роль в ленте исполнит звезда сериала 1+1 Моя любимая Страшко – Александр Соколов. В картине зрители увидят увлекательную историю казака Андрея, который должен передать важную информацию в Стамбул. Для этого ему придется вызволить из темницы отца своей любимой – турецкой красавицы Фатимы. Вместе пара решится на рискованную операцию и отправится на встречу приключениям.

События в историческом фильме разворачиваются в 18 веке во время войны Османской империи с Российской. Задунайские казаки выступали союзниками османов, и однажды им в руки попадает важная военная информация. Задачу доставить письмо поручают казаку Андрею, но внезапно крепость захватывает враг. Чтобы выполнить эту задачу, Андрей заручается поддержкой грузинского путешественника Йорама. Вместе они разрабатывают и реализуют отчаянный план, все приключения которого зрители увидят уже в это воскресенье.

Кадр из кинофильма Фортеця Хаджибей / Пресс-служба

Фортеця Хаджибей – кинолента для семейного просмотра о дружбе и любви, борьбе добра и зла, благородство и подвох. Кроме того, накануне телепремьеры авторы рассказали интересные факты о фильме:

• Локациями для съемки картины стали Белгород-Днестровская крепость, павильоны Одесской киностудии, виноградники Шабо и берег моря и Дуная. Для съемок привлекали каскадеров казацкого конного театра в Запорожье, которые учили актеров верховой езды, фехтованию и хореографии, которую разрабатывали индивидуально для конкретного персонажа. А в массовых сценах было задействовано более 100 актеров.

• Для съемок впечатляющих сцен были задействованы трюковые лошади, а также реконструирована настоящая казацкая чайка из Белгород-Днестровского.

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Кадр из кинофильма Фортеця Хаджибей / Пресс-служба

• Костюмы и реквизит для съемок были предоставлены киностудией имени Довженко, также турецкими партнерами, в том числе наряды янычарского войска, посуда, ковры, реквизитное оружие. Наряды для Фатимы и Ахмета-паши создавались по специальным эскизам в Турции.

• В ленте главную женскую роль сыграла турецкая фотомодель Дерен Талу, а ее отца – известный турецкий актер Юрдаем Окур. По сценарию Ахмет-паша и Фатима знают украинский язык. Между собой они разговаривают на турецком, а с украинцами — на украинском.

Кадр из кинофильма Фортеця Хаджибей / Пресс-служба

Производством фильма занималась Одесская киностудия, при поддержке Государственного агентства Украины по кино. Партнеры – Georgian International Film (Грузия), AISI film (Турция), Национальная киностудия им. Довженко (Украина), Тернопольская кинокомиссия (Украина) и кинокомпания ИнсайтМедиа (Украина).

Главные роли в фильме сыграли Александр Соколов, Дерен Талу, Ираклий Маруашвили, Екатерина Шевченко, Юрдаер Окур, Олег Симоненко и другие актеры.

Режиссер-постановщик фильма – Константин Коновалов. Авторы сценария – Евгений Тимошенко и Константин Коновалов. Оператор-постановщик – Владимир Гуевский.

Продюсеры: Андрей Осипов, Юрий Калиновский, Александр Омельянов (Украина), Заза Урушадзе, Мирза Давитая (Грузия) и Эрдал Кучук и Ондер Асру (Турция).

Не пропустите телепремьеру фильма Фортеця Хаджибей 5 декабря в 22:50 на 1+1.

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