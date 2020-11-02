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По игре Dungeons & Dragons сделают сериал

2 ноября 2020, 13:30

Компания Hasbro расширяет свою сериальную вселенную, и объявила о подготовке проекта по мотивам игры Dungeons & Dragons.

Dungeons and Dragons
Dungeons and Dragons / скриншот

Легендарная игра Hasbro Dungeons & Dragons станет сериалом.

Как сообщает Comic Book, Брайан Голднер, генеральный директор Hasbro, объявил, что развлекательное подразделение компании находится на ранней стадии разработки проекта.

"Команда работает над несколькими различными подходами, потому что мифология в каноне столь обширна. К франшизе сейчас большой интерес. Мы говорили с несколькими стриминг-платформами и телевещателями, многие заинтересованы в проектах по D&D", - сказал он.

Также Голднер напомнил, что Hasbro готовит игровой фильм Dungeons & Dragons. Его снимают режиссер Джонатан М. Голдштейн и Джонс Фрэнсис Дэйли, а выйти картина может в 2022 году.

Никаких других подробностей о телешоу в прямом эфире не сообщалось, и такой проект, скорее всего, не будет готов как минимум через несколько лет. Тем не менее, возможно, пройдет совсем немного времени, прежде чем мы получим на экранах наших телевизоров глубокое исследование Забытых Царств, Эберрона или одного из многих других миров Dungeons & Dragons.

До этого Hasbro объявили, что готовят целую кинематографическую вселенную с фильмами и сериалами по франшизе Power Rangers

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