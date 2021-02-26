Появился трейлер и дата выхода 4 сезона Рассказа служанки

Рассказ служанки 4 сезон / кадр из трейлера Hulu

Продюсер Брюс Миллер под чутким контролем писательницы Маргарет Этвуд снял 4 сезон сериала Рассказ Служанки, который не вышел в 2020 году из-за сложностей съемок в карантине от коронавируса.

Телеканал Hulu рассекретил дату выхода и раскрыл сюжет 4 сезона Рассказа служанки.

"Культурный феномен начинается с того места, где мы остановились, с июньской борьбы за свободу против Галаада. Но риск, на который Она идет, порождает неожиданные и опасные новые проблемы, а Ее стремление к справедливости и мести угрожает поглотить и разрушить ее самые заветные отношения", - говориться в официальном синопсисе сериала.

Героиня Элизабет Мосс постепенно продвигается к свой цели тотальной мести, которая может привести к изменению политической ситуации.Читайте такжеРассказ служанки 4 сезон: дата выхода, сюжет и актеры

В трейлере, который показал канал Hulu, мы видим, что Джун сняла свой бордовый плащ, и ее действия переходят в более активную позицию

"Мы не прячемся, мы боремся", - говорит Джун в трейлере.

4 сезон сериала Рассказ служанки выходит 28 апреля 2021.