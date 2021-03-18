Сериал Убивая Еву закрывают и назвали время выхода 4 сезона

Сериал Убивая Еву / instagram.com/killingeve/ АМС и ВВС

Сериал Убивая Еву смениться спин-оффами после того, как завершится четвертый сезон, который выходит в 2022 году

Как сообщает The Hollywood Reporter, анонсированный в 2020 году четвертый сезон триллера станет заключительным.

Съемки сериала Убивая Еву перенесли из-за пандемии Covid-19, но полноценное производство сериала начнется в начале лета 2021 в Великобритании и нескольких странах Европы.

Исполнительным продюсером стала Фиби Уоллер-Бридж, шоураннером финала Убивая Еву стала Лора Нил, до этого написавшая сценарии для нескольких серий третьего сезона.

Сандра О и Джоди Комер вернутся к своим ролям.

Убивая Еву - главные актеры и роли

Сандра О — Ева Поластри, агент из MI5, которая становится одержимой известной убийцей и на неофициальной основе начинает работать на агентство внешней разведки MI6.

Джоди Комер — Оксана Астанкова / Вилланель, психопатичная опытная наёмная убийца, которая становится одержимой выслеживающей её офицером MI5.

Фиона Шоу — Каролин Мартенс, глава MI6 по России.

Ким Бодниа — Константин Васильев, куратор Вилланель.

Сериал Убивая Еву вышел впервые 8 апреля 2018 года на ВВС Америка. Он рассказывает об взаимной одержимости друг другом разведчицы Еве Поластри (Сандра О) и психопатке-убийце Вилланель (Джоди Комер). Сериал снимали по роману Codename Villanelle Люка Дженнингса.

Одной из особенностей сериала стало то, что каждый сезон снимала другая женщина сценарист-шоуранер.

Напомним, вышел трейлер 4 сезона сериала Рассказ служанки, который выходит 28 апреля 2021.