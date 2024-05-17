Шаман научил стучать в бубен: рецензия на фильм "Пробивной чувак"

В украинском прокате вышел и идет мощный и зрелищный боевик "Пацан против всех" (Boy Kills World), в котором главную роль сыграл Билл Скарсгард.

https://glavred.info/movies/shaman-nauchil-stuchat-v-buben-recenziya-na-film-probivnoy-chuvak-10565837.html Ссылка скопирована

Билл Скарсгард в фильме "Пробивной чувак" / Lionsgate Roadside Attractions

Недалеко и, как водится, мрачное будущее. В некоем тропическом мегаполисе – то латиноамериканском, то ли южноафриканском – правит жестокое семейство Ван Дер Коев: мамаша Хильда (Фамке Янсенн), ее психованные брат (Бретт Гельман) и сестра (Мишель Докери) и жестокий/жадный зять Глен (Шарлто Копли). Как положено ‒ власти воруют, народ голодает. И чтобы как-то снизить уровень социального напряжения (и заодно запугать население), Ван Дер Кои придумали реалити-шоу "Выбраковка", где диссидентов и прочую контру казнят на потеху люду. Во время одного из таких шоу под раздачу попадает одно семейство бедняков ‒ маму и сестренку убивают, а сына делают глухонемым и оставляют погибать. Но его подбирает шаман (Яян Рухьян), растит, учит его кунг-фу и готовит к мести. Мальчишка вырастает в поджарого блондина (Билл Скарсгард) и идет убивать.

Право слово, где-то до середины 2010-х казалось, что суровые мужицкие боевики про мстителей-одиночек, которые пачками валят злодеев остались в далеком прошлом (где-то на пыльных полках с видеокассетами в пожелтевших обложках с названиями типа "Бешеный против долбанутого). Но потом вышел "Джон Вик" и правила игры здорово поменял. Оказалось, что и в большом кино есть спрос и немалый на кровавые побоища. И, естественно, продюсеры, подсчитав возможные прибыли тут же кинулись заваливать заказами и создателей "Вика" Чада Стаховски и Дэвида Литча, и их контору трюкачей 87Eleven. С тех пор в широкий прокат выходило по паре-тройке крепких боевиков ‒ как правило, сделанных на мощностях студии Lionsgate. "Пробивной чувак", в общем-то, тоже из этого ряда – хоть и снятых уже без 87Eleven, под продюсерским присмотром Сэма Рейми (трилогия о Спайдермене с Тоби Магуайером, и трилогия "Зловещие мертвецы").

Правда, Скарсгард (представитель популярной скандинавской актерской династии) известен как звезда хорроров (к примеру, "Оно" по Стивенгу Кингу), но видимо, решил сделать карьерный кульбит и попробовать себя в экшенах. После небольшой злодейской роли в четвертом "Джоне Вике", он, помимо "Чувака" снялся у все той же студии Lionsgate в ремейке легендарного готического боевика "Ворон" (который выйдет чуть позде в этом году). И, надо сказать, он вполне на своем месте в жестоком дрыгоножестве и рукомашестве.

Фильм снят под явным влиянием той самой новой волны азиатского экшена, которую в начале 2010-х подняла индонезийская дилогия "Рейд" (оттуда, например, перекочевал Рухьян), но, конечно, заметно в лютости им уступает. И вообще сюжет собран из привычных для такого ревендж-муви-боевика кирпичей ‒ враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью, жестокий, но справедливый наставник, злодеи, суровые до карикатурности, "рояли в кустах" (в частности, главный сюжетный "вот-это-поворот" можно угадать минуте на 30 фильма). Но тут, естественно, не стоит забывать, что такого рода фильмы смотрят как раз из-за картинки, а также оценивая, насколько изощренно главный герой расправляетcя с подонками. И тут "Чувак" отрабатывает на все сто процентов. Скарсгард порхает на экране как бабочке и жалит как шершень, а число убитых врагов очень быстро переваливает за несколько десятков.

Подытоживая ‒ вряд ли "Пробивной чувак" станет новым словом в экшен-жанре, но пару приятных часов фанатам боевиков с пивом или поп-корном в руках в полумраке кинозала он подарит непременно.

Cмотрите на видео трейлер фильма "Пробивной чувак":

Другие материалы по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред