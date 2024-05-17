УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и сериалы

Шаман научил стучать в бубен: рецензия на фильм "Пробивной чувак"

Дмитрий Видоменко
17 мая 2024, 12:13
56
В украинском прокате вышел и идет мощный и зрелищный боевик "Пацан против всех" (Boy Kills World), в котором главную роль сыграл Билл Скарсгард.
1715931261-1510.jpg
Билл Скарсгард в фильме "Пробивной чувак" / Lionsgate Roadside Attractions

Недалеко и, как водится, мрачное будущее. В некоем тропическом мегаполисе – то латиноамериканском, то ли южноафриканском – правит жестокое семейство Ван Дер Коев: мамаша Хильда (Фамке Янсенн), ее психованные брат (Бретт Гельман) и сестра (Мишель Докери) и жестокий/жадный зять Глен (Шарлто Копли). Как положено ‒ власти воруют, народ голодает. И чтобы как-то снизить уровень социального напряжения (и заодно запугать население), Ван Дер Кои придумали реалити-шоу "Выбраковка", где диссидентов и прочую контру казнят на потеху люду. Во время одного из таких шоу под раздачу попадает одно семейство бедняков ‒ маму и сестренку убивают, а сына делают глухонемым и оставляют погибать. Но его подбирает шаман (Яян Рухьян), растит, учит его кунг-фу и готовит к мести. Мальчишка вырастает в поджарого блондина (Билл Скарсгард) и идет убивать.

Право слово, где-то до середины 2010-х казалось, что суровые мужицкие боевики про мстителей-одиночек, которые пачками валят злодеев остались в далеком прошлом (где-то на пыльных полках с видеокассетами в пожелтевших обложках с названиями типа "Бешеный против долбанутого). Но потом вышел "Джон Вик" и правила игры здорово поменял. Оказалось, что и в большом кино есть спрос и немалый на кровавые побоища. И, естественно, продюсеры, подсчитав возможные прибыли тут же кинулись заваливать заказами и создателей "Вика" Чада Стаховски и Дэвида Литча, и их контору трюкачей 87Eleven. С тех пор в широкий прокат выходило по паре-тройке крепких боевиков ‒ как правило, сделанных на мощностях студии Lionsgate. "Пробивной чувак", в общем-то, тоже из этого ряда – хоть и снятых уже без 87Eleven, под продюсерским присмотром Сэма Рейми (трилогия о Спайдермене с Тоби Магуайером, и трилогия "Зловещие мертвецы").

1715931263-9541.jpg

Правда, Скарсгард (представитель популярной скандинавской актерской династии) известен как звезда хорроров (к примеру, "Оно" по Стивенгу Кингу), но видимо, решил сделать карьерный кульбит и попробовать себя в экшенах. После небольшой злодейской роли в четвертом "Джоне Вике", он, помимо "Чувака" снялся у все той же студии Lionsgate в ремейке легендарного готического боевика "Ворон" (который выйдет чуть позде в этом году). И, надо сказать, он вполне на своем месте в жестоком дрыгоножестве и рукомашестве.

Фильм снят под явным влиянием той самой новой волны азиатского экшена, которую в начале 2010-х подняла индонезийская дилогия "Рейд" (оттуда, например, перекочевал Рухьян), но, конечно, заметно в лютости им уступает. И вообще сюжет собран из привычных для такого ревендж-муви-боевика кирпичей ‒ враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью, жестокий, но справедливый наставник, злодеи, суровые до карикатурности, "рояли в кустах" (в частности, главный сюжетный "вот-это-поворот" можно угадать минуте на 30 фильма). Но тут, естественно, не стоит забывать, что такого рода фильмы смотрят как раз из-за картинки, а также оценивая, насколько изощренно главный герой расправляетcя с подонками. И тут "Чувак" отрабатывает на все сто процентов. Скарсгард порхает на экране как бабочке и жалит как шершень, а число убитых врагов очень быстро переваливает за несколько десятков.

5678

Подытоживая ‒ вряд ли "Пробивной чувак" станет новым словом в экшен-жанре, но пару приятных часов фанатам боевиков с пивом или поп-корном в руках в полумраке кинозала он подарит непременно.

Cмотрите на видео трейлер фильма "Пробивной чувак":

Другие материалы по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости кино рецензия
Реклама

Главное за день

Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией

Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией

13:24 Политика
Атаки украинских дронов на Крым и Россию становятся интереснее

Атаки украинских дронов на Крым и Россию становятся интереснее

12:40 Мнения
Потепление с дождями: синоптик предупредил о резких изменениях в погоде

Потепление с дождями: синоптик предупредил о резких изменениях в погоде

12:18 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

У кого Пугачева отбила Галкина в начале нулевых - названо имя известной ведущей 73168

У кого Пугачева отбила Галкина в начале нулевых - названо имя известной ведущей

Налетят дожди с грозами: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала даты 17230

Налетят дожди с грозами: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала даты

Кто не подлежит мобилизации по новому закону: все категории и объяснения юриста 14062

Кто не подлежит мобилизации по новому закону: все категории и объяснения юриста

Мухарский рассказал, что покойный Кива делал с его женой-путинисткой Снежаной Егоровой 9715

Мухарский рассказал, что покойный Кива делал с его женой-путинисткой Снежаной Егоровой

Последние новости

13:50

Как зарядить телефон без электричества: гениальный фокус гарантирует результат

13:24

Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией

13:24

Известный телеведущий удивил похудением на 20 килограммВидео

13:13

Бронирование от мобилизации: в Украине изменили правила для военнообязанных

13:08

Фицо на грани жизни и смерти: Орбан рассказал, в каком состоянии премьер Словакии

Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана ТрампаВойна с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа
12:43

"Мама нашла уже мертвым": Наталка Карпа рассказала о потери возлюбленного

12:40

Атаки украинских дронов на Крым и Россию становятся интереснеемнение

12:18

Потепление с дождями: синоптик предупредил о резких изменениях в погоде

12:17

Партнеры этого боятся: Зеленский рассказал, что тормозит завершение войны

Реклама
12:13

Шаман научил стучать в бубен: рецензия на фильм "Пробивной чувак"

11:49

Зеленский объяснил, почему оккупантам удалось прорвать границу на Харьковщине

11:49

Зона активных боев расширена на 70 км: Сырский сделал заявление о ситуации на фронте

11:46

Церковный праздник 18 мая: что категорически запрещено делать в этот день

11:45

"А живет со мной вдвоем": российский артист пытается увести Пугачеву у Галкина

11:27

Мощное пламя разгорится и в дождь, и в снег: как разжечь костер для шашлыкаВидео

11:25

Войска РФ не остановятся: в НАТО раскрыли планы Путина против Украины

11:24

Из-за Киркорова погиб человек: Успенская сдала скандального певца

11:17

Слизни даже не будут приближаться к огороду: какие 2 средства надо оставить на грядкахВидео

11:12

Ситуация на Харьковщине стабилизирована: Зеленский назвал главную цель оккупантов

11:03

Прорвали линию обороны, "но": Зеленский назвал темп наступления врага в Харькове

Реклама
10:51

Китайский гороскоп на завтра 18 мая: Свиньям - стресс, Быкам - необдуманный поступок

10:48

Бои за Волчанск: ВСУ проводят зачистку и не дают врагу закрепиться - Генштаб

10:30

Битва за Часов Яр вышла на пик: в ВСУ назвали главную цель оккупантов

10:11

Когда отменят графики отключения света: в "Укрэнерго" назвали два условия

10:11

Состояние тяжелое: дочь Анастасии Заворотнюк мчит к больной матери - СМИ

09:45

Не Пугачева: в РФ нашли родственницу певицы, на которую очень похожа ее дочь Лиза

09:39

РФ усилила обстрелы Харькова: в ISW объяснили, почему ВСУ сложно прикрыть город

09:29

В Пентагоне ответили, может ли Украина бить по РФ американским оружием

09:26

Гороскоп на завтра 18 мая: Львы - будут на вершине, Водолеям - возможность всей жизни

09:23

Как обновить данные в ТЦК: электронный кабинет и наказание для уклонистовВидео

09:19

Оккупанты изменили тактику в Волчанске: местных жителей убивают и допрашивают в подвалах

08:53

ВСУ "приземлили" два российских самолета и один вертолет

08:16

РФ ночью ударила дронами по Украине: сколько удалось сбить

08:10

Пазл осеннего прекращения огнямнение

07:52

Севастополь и Балаклава - без света: что известно о ночной "бавовне" в Крыму

07:11

В РФ прогремело более 35 взрывов: из-за атаки дронов загорелся порт, нефтебаза и НПЗВидео

07:10

Найти ошибку за 6 секунд сможет только самый внимательный: лучший способ проверить себя

06:10

Что из себя представляет ПВО в Крымумнение

05:32

Путин хочет договориться о мире, но не с Украиной: Маломуж раскрыл детали

05:05

Почему оккупанты зациклились на Волчанске и какая их настоящая цель - эксперт

Реклама
04:30

Предательница Наташа Королева срочно покинула Москву вместе с мужем - причина

04:00

Фокус-покус: Иллюзиониста Копперфильда обвинили домогательствах

03:28

Пятен от воды больше не будет: чем нужно натереть кран - уникальный методВидео

02:20

Сколько можно хранить семена: стоит знать срок годности для каждого растения

01:43

Горела стоянка самолетов и склад топлива: появились снимки аэродрома "Бельбек" после атакиФото

01:30

Беннифер идут ко дну: Джей Ло и Аффлек как никогда близки к разводу - причина

00:00

Харьков массово атаковали вражеские "Шахеды": есть попадания, возник пожар

16 мая, четверг
23:39

ВСУ тысячами уничтожают оккупантов: генерал сказал, сможет ли РФ окружить Харьков

23:09

Будут большие потери, но РФ не остановится: в НАТО сказали, прорвут ли россияне фронт

22:53

СМИ: в НАТО близки к отправке в Украину инструкторов, это "размоет" красные линии

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять