"Сначала туда, туда, потом обратно, обратно": рецензия на фильм "Фуриоза: Безумный Макс. Сага"

В широком украинском прокате вышел и идет постапокалиптический экшн "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" (Furiosa: A Mad Max Saga) - новая часть легендарной серии.

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Аня Тейлор-Джой в фильме "Фуриоса: Безумный Макс. Сага" / Warner Bros. Pictures

В одной отдельно взятой местности озверевшие люди рисуют кровью Апокалипсис сейчас. На дворе средневековье снова - и земля поделена на ленные владения, которыми верховодят злые и кровожадные вожди. А где-то на краю ойкумены затерялся натуральный оазис - зеленое и уютное местечко под названием Зеленые земли тысячи матерей, где безмятежно живет юная Фуриоса (Алила Браун) вместе с матерью и родственницами. Но тут внезапно идиллию нарушают злобные байкеры из банды Дементуса (Крис Хемсворт), которые немедленно устраивают резню, маму убивают, девочку похищают. Но Дементус постоянно пытается меряться длиной своего кортежа с боевиками с кортежем другого главаря - Несмертела Джо (Лейчи Халм). И у того чаще оказывается подлинней. Крохе Фуриосе придется пройти через все круги этого новодантового пекла, попутно превратившись в Аню Тейлор-Джой, лишится волос и руки. И. разумеется, отомстить.

Уже почти десятилетие назад австралийский маэстро Джордж Миллер, который, казалось бы, навеки застрял в семейном кино и в мультиках типа "Делай ноги", вернулся во всей своей огнедыщащей красе и прекрасной режиссерской форме в мир, который некогда его прославил - в жестокий, кровавый, пропахший порохом и бензином мир Безумного Макса. Кино "Дорога ярости" очень долго мариновалось в производственном аду - так долго, что оригинальный исполнитель роли Мэл Гибсон сперва успел стать всеобщим любимцем в Голливуде, потом увенчанный лаврами режиссером, а уж потом - всеобщим парией и изгоем. Потому нового Макса сыграл британский харизматик Том Харди. И фильм получился потрясающе зрелищным. Но уже тогда, в 2015-м, было более-менее понятно, что Миллеру Макс как персонаж уже не очень интерес, зато он сильно увлечен главным женским персонажем - однорукой и суровой "Императрицей" Фуриосой в исполнении Шарлиз Терон. Потому ее сольный фильм был делом времени - правда, его было решено делать в формате приквела. И в этом не обошлось без трудностей и путь к съемками был относительно долог, но в 2024 году кино все же вышло на экран.

Еще по "Дороге ярости" стало понятно, что Миллер по-прежнему умеет снимать автомобильные погони как никто другой в Голливуде (и никакие фильмы - от гламурных блокбастеров типа "Форсажа" до "бэшек" типа "Смертельных гонок" за его безумной фантазией и умениями угнаться не могут). В "Фуриосе" все с этим по-прежнему в полном порядке - трюки, взрывы, адреналин, масса живописно покореженного металла, который при этом почему-то умудряется носиться по пустыне с невероятной скоростью.

Крис Хемсворт в фильме "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" / Warner Bros. Pictures

Но дело в том, что "Фуриоса", в отличие от "Дороги ярости", не только высокооктановый автомобильный боевик, но и еще кинороман о взрослении, и редкий гость нынче на больших экранах - фильма о мести.

Потому-то новый фильм Миллер разбил на несколько более-менее равномерных глав и его темп то адово быстрый, то относительно размеренный. С кастингом на главную роль он угадал точно - всегдашняя инопланетность и нездешность Тейлор-Джой здесь как никогда к месту. Хемсворт прямо-таки купается в роли злодея, а темную сторону его харизмы раньше так активно использовал разве Майкл Манн в "Хакере". Разве что иногда Крис излишнее комикует плюс грим ему придумали несколько странноватый в сеттинге фильма (если бы к окладистой седой бороде и крючковатому носу еще бы пейсы и лапсердак добавили, то вышел би чистый раввин). Хорош и в роли молчаливого старшего товарища/ наставника Джека Том Берк (наша публика может его знать по роли детектива Корморана Страйка в одноименном сериале BBС). И как положено британцу с большим театральным опытом в голливудском фильме, порой он одним движением бровей или губ убирает партнеров по кадру.

Том Берк и Аня Тейлор-Джой в фильме "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" / Warner Bros. Pictures

Подытоживая - скажем, что фильм "Фуриоса" получился прекрасным развлечением, мощным, зрелищным и крепким. А ожидать глубинных смыслов от представителя серии, стержень сюжета которой всегда описывался фразой: "Туда ехали, за ними гнались. Оттуда едут, за ними гонятся", право же - вовсе не стоит.

Смотрите на видео трейлер фильма: "Фуриоса. Безумный Макс. Сага":

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