УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Вышел второй трейлер сериала Страна Лавкрафта 2020

4 июня 2020, 11:35

Новый трейлер Страны Лавкрафта показывает, что сериал будет ближе к оригиналу, чем стоило ожидать ранее.

Страна Лавкрафта 2020 - второй трейлер
Страна Лавкрафта 2020 - второй трейлер / HBO

На НВО вышел второй трейлер сериала Страна Лавкрафта 2020, и в нем уже показали некие знакомые по книге места, и даже приоткрыли некие детали сюжета, которые больше похожи на историю из романа.

Аттикус Фриман путешествует по США со школьной подругой и дядей, чтобы распутать загадку, которую оставил его очень хитроумный отец, и найти его. ПО мнению Аттикуа, его папа в беде.

Во втором трейлере отрывками показали то, чего не было в первом - культ, с которым героям придется столкнуться, его ужасный лидер Читайте такжеСтрана Лавкрафта 2020 - дата выхода, актеры и трейлер смотреть онлайни не менее ужасная и прекрасная дочь, призраки, расисты, копы-убийцы чернокожих, наземные и водные твари не из этого мира, которые стремятся убить все живое.

Ну, и конечно же - постоянно повторяющаяся фраза - нужно знать и понимать, что реально.

Похоже, Миша Грин, Джордан Пил и студия Джей Джей Абрамса Bad Robot неплохо повеселились создавая сериал, и в нем будет на что посмотреть.

Страна Лавкрафта 2020 смотреть онлайн второй трейлер с русским переводом:

Главные роли исполнили Джонатан Мэйджерс, Джерни Смоллет-Белл, Кортни Б. Вэнс и Майкл Кеннет Уильямс.

Сериал выходит в августе 2020, но пока нет точной даты.

сериалы HBO новости шоу бизнеса Страна Лавкрафта онлайн зарубежные сериалы
Сейчас вы просматриваете новость «Вышел второй трейлер сериала Страна Лавкрафта 2020». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:00
Верховная Рада назначила Ткаченко новым министром культуры
11:47
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июня: резкие изменения в карьере и важные знакомства Видео
11:38
В Украине выросло число регионов, не соответствующих критериям смягчения карантина Видео
11:35
Вышел второй трейлер сериала Страна Лавкрафта 2020 Видео
11:26
Рада уволила вице-премьера по вопросам европейской интеграции и сразу же назначила ему замену
11:23
Экс-глава британской разведки рассказал, где и как создали коронавирус
11:19
В Китае охранник школы с ножом напал на детей: много пострадавших
11:06
"Грандиозное шоу": экcперт рассказал, чего ждать от Партии Шария в Раде
11:00
"Трехпроцентный таракан": как в Беларуси зреет Майдан и конец эпохи Лукашенко Видео
10:53
Принц Уильям зовет принца Гарри и Меган Маркл обратно в Лондон
10:53
"Приват24 лежит": масштабный сбой произошел в работе сервиса
10:52
Всплеск новых заражений COVID-19 в Украине: в МОЗ назвали причину
10:50
Почему в Украине никогда не будет своего Илона Маска мнение
10:22
Кандидат на пост языкового омбудсмена объяснил, почему считает россиян "свинособаками"
10:06
США готовят новый удар по Северному потоку-2
09:53
"Националисты отравят": в Крыму решили отказаться от украинской воды
09:37
Путин зря радуется бунтам в Америке мнение
09:31
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 4 июня
09:20
Эксперт сказал, какие части Украины готовится захватить Россия
09:19
С оружием и топорами: под Харьковом молодчики напали на полицейских Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять