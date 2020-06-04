Страна Лавкрафта 2020 - второй трейлер / HBO

На НВО вышел второй трейлер сериала Страна Лавкрафта 2020, и в нем уже показали некие знакомые по книге места, и даже приоткрыли некие детали сюжета, которые больше похожи на историю из романа.

Аттикус Фриман путешествует по США со школьной подругой и дядей, чтобы распутать загадку, которую оставил его очень хитроумный отец, и найти его. ПО мнению Аттикуа, его папа в беде.

Во втором трейлере отрывками показали то, чего не было в первом - культ, с которым героям придется столкнуться, его ужасный лидер Читайте такжеСтрана Лавкрафта 2020 - дата выхода, актеры и трейлер смотреть онлайни не менее ужасная и прекрасная дочь, призраки, расисты, копы-убийцы чернокожих, наземные и водные твари не из этого мира, которые стремятся убить все живое.

Ну, и конечно же - постоянно повторяющаяся фраза - нужно знать и понимать, что реально.

Похоже, Миша Грин, Джордан Пил и студия Джей Джей Абрамса Bad Robot неплохо повеселились создавая сериал, и в нем будет на что посмотреть.

Страна Лавкрафта 2020 смотреть онлайн второй трейлер с русским переводом:

Главные роли исполнили Джонатан Мэйджерс, Джерни Смоллет-Белл, Кортни Б. Вэнс и Майкл Кеннет Уильямс.

Сериал выходит в августе 2020, но пока нет точной даты.