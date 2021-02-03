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Золотой Глобус 2021 - кто попал в номинацию

3 февраля 2021, 17:48

Назвали всех претендентов на премию Золотой Глобус 2021 за фильмы и сериалы, снятые в 2020 году.

Золотой глобус
Золотой глобус 2021 / KETV.com

Появился шорт-лист претендентов на награду Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Как сообщили в прямом эфире, на звание лучшего фильма претендуют пять фильмов-драм. И тут не обошлось без Netflix, который захватывает безоговорочное лидерство в выпуске сериалов, а теперь и фильмов. Netflix номинировался 42 раза.

Отец, Манк, Земля Кочевиков, Девушка, подающая надежды или Суд над чикагской семеркой могут стать лучшим фильмом 2020 года.

В лидеры среди сериалов вышла Корона от Netflix - ее номинировали шесть раз. А на второе место по количеству номинаций попала комедия Шиттс Крик, которую упомянули в пяти категориях.

Весь список номинантов можете прочитать ниже.

Золотой Глобус 2021 - список номинантов

Лучшая мужская роль в драматическом фильме

  • Риз Ахмед (Звук металла)
  • Чедвик Боузман (Ма Рейни: Мать блюза)
  • Энтони Хопкинс (Отец)
  • Гэри Олдман (Манк)
  • Тахар Рахим (Мавританец)

Лучшая женская роль в драматическом фильме

  • Виола Дэвис (Ма Рейни: Мать блюза)
  • Андра Дей (Соединённые Штаты против Билли Холидей)
  • Фрэнсис Макдорманд (Земля кочевников)
  • Кэри Маллиган (Девушка, подающая надежды)
  • Ванесса Кирби (Фрагменты женщины)

Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле

  • Саша Барон Коэн (Борат 2)
  • Джеймс Корден (Выпускной)
  • Лин-Мануэль Миранда (Гамильтон)
  • Энди Сэмберг (Зависнуть в Палм-Спрингс)
  • Дев Патель (История Дэвида Копперфилда)

Лучшая женская роль в комедии или мюзикле

  • Мария Бакалова (Борат 2)
  • Кейт Хадсон (Мьюзик)
  • Мишель Пфайффер (Уйти не прощаясь)
  • Розамунд Пайк (Аферистка)
  • Аня Тейлор-Джой (Эмма)

Лучшая мужская роль второго плана в фильме

  • Саша Барон Коэн (Суд над чикагской семёркой)
  • Дэниэл Калуя (Иуда и чёрный мессия)
  • Джаред Лето (Дьявол в деталях)
  • Билл Мюррей (Последняя капля)
  • Лесли Одом-младший (Одна ночь в Майами

Лучшая женская роль второго плана в фильме

  • Гленн Клоуз (Элегия Хиллбилли)
  • Оливия Колман (Отец)
  • Джоди Фостер (Мавританец)
  • Аманда Сайфред (Манк)
  • Хелена Зенгель (Новости со всех концов света)

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Лучший фильм (драма)

  • Отец
  • Манк
  • Земля кочевников
  • Девушка, подающая надежды
  • Суд над чикагской семёркой

Лучшая комедия/мюзикл:

  • Борат 2
  • Гамильтон
  • Мьюзик
  • Зависнуть в Палм-Спрингс
  • Выпускной

Лучший мультфильм:

  • Вперёд
  • Путешествие на Луну
  • Душа
  • Легенда о волках
  • Семейка Крудс: Новоселье

Лучший сериал (драма):

  • Корона
  • Страна Лавкрафта
  • Озарк
  • Рэтчед
  • Мандалорец

Лучший сериал (комедия/мюзикл)

  • Эмили в Париже
  • Бортпроводница
  • Шиттс Крик
  • Великая
  • Тед Лассо

Лучший мини-сериал или телефильм:

  • Нормальные люди
  • Ход королевы
  • Отыграть назад
  • Голос перемен
  • Неортодоксальная

Лучший фильм на иностранном языке

  • Ещё по одной (Дания)
  • Ла Йорона (Франция, Гватемала)
  • Вся жизнь впереди (Италия)
  • Минари (США)
  • Ты и я (США, Франция)

Лучший режиссер

  • Эмеральд Феннел (Девушка, подающая надежды)
  • Дэвид Финчер (Манк)
  • Хлоя Чжао (Земля кочевников)
  • Аарон Соркин (Суд над чикагской семёркой)
  • Реджина Кинг (Одна ночь в Майами)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Джейсон Бейтман (Озарк)
  • Джош О'Коннор (Корона)
  • Боб Оденкёрк (Лучше звоните Солу)
  • Мэттью Риз (Перри Мейсон)
  • Аль Пачино (Охотники)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Оливия Колман (Корона)
  • Джоди Комер (Убивая Еву)
  • Эмма Коррин (Корона)
  • Лора Линни (Озарк)
  • Сара Полсон (Рэтчед)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Дон Чидл (Чёрный понедельник)
  • Юджин Леви (Шиттс Крик)
  • Николас Холт (Великая)
  • Джейсон Судейкис (Тед Лассо)
  • Рами Юссеф (Рами)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Лили Коллинс (Эмили в Париже)
  • Кейли Куоко (Бортпроводница)
  • Эль Фаннинг (Великая)
  • Кэтрин О'Хара (Шиттс Крик)
  • Джейн Леви (Необыкновенный плейлист Зои)

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

  • Брайан Крэнстон (Ваша честь)
  • Джефф Дэниелс (Правило Коми)
  • Итан Хоук (Птица доброго господа)
  • Хью Грант (Отыграть назад)
  • Марк Руффало (Я знаю, что это правда)

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

  • Кейт Бланшетт (Мисс Америка)
  • Дейзи Эдгар-Джонс (Нормальные люди)
  • Шира Хаас (Неортодоксальная)
  • Николь Кидман (Отыграть назад)
  • Аня Тейлор-Джой (Ход королевы)

Лучшая мужская роль второго плана в сериале

  • Джон Бойега (Голос перемен)
  • Брендан Глисон (Правило Коми)
  • Дэн Леви (Шиттс Крик)
  • Джим Парсонс (Голливуд)
  • Дональд Сазерленд (Отыграть назад)

Лучшая женская роль второго плана в сериале

  • Джиллиан Андерсон (Корона)
  • Хелена Бонэм Картер (Корона)
  • Джулия Гарнер (Озарк)
  • Энни Мёрфи (Шиттс Крик)
  • Синтия Никсон (Рэтчед)

Ранее назвали всех претендентов на премию AFI 2021.

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