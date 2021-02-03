Золотой Глобус 2021 - кто попал в номинацию

Назвали всех претендентов на премию Золотой Глобус 2021 за фильмы и сериалы, снятые в 2020 году.
Появился шорт-лист претендентов на награду Голливудской ассоциации иностранной прессы.
Как сообщили в прямом эфире, на звание лучшего фильма претендуют пять фильмов-драм. И тут не обошлось без Netflix, который захватывает безоговорочное лидерство в выпуске сериалов, а теперь и фильмов. Netflix номинировался 42 раза.
Отец, Манк, Земля Кочевиков, Девушка, подающая надежды или Суд над чикагской семеркой могут стать лучшим фильмом 2020 года.
В лидеры среди сериалов вышла Корона от Netflix - ее номинировали шесть раз. А на второе место по количеству номинаций попала комедия Шиттс Крик, которую упомянули в пяти категориях.
Весь список номинантов можете прочитать ниже.
Золотой Глобус 2021 - список номинантов
Лучшая мужская роль в драматическом фильме
- Риз Ахмед (Звук металла)
- Чедвик Боузман (Ма Рейни: Мать блюза)
- Энтони Хопкинс (Отец)
- Гэри Олдман (Манк)
- Тахар Рахим (Мавританец)
Лучшая женская роль в драматическом фильме
- Виола Дэвис (Ма Рейни: Мать блюза)
- Андра Дей (Соединённые Штаты против Билли Холидей)
- Фрэнсис Макдорманд (Земля кочевников)
- Кэри Маллиган (Девушка, подающая надежды)
- Ванесса Кирби (Фрагменты женщины)
Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле
- Саша Барон Коэн (Борат 2)
- Джеймс Корден (Выпускной)
- Лин-Мануэль Миранда (Гамильтон)
- Энди Сэмберг (Зависнуть в Палм-Спрингс)
- Дев Патель (История Дэвида Копперфилда)
Лучшая женская роль в комедии или мюзикле
- Мария Бакалова (Борат 2)
- Кейт Хадсон (Мьюзик)
- Мишель Пфайффер (Уйти не прощаясь)
- Розамунд Пайк (Аферистка)
- Аня Тейлор-Джой (Эмма)
Лучшая мужская роль второго плана в фильме
- Саша Барон Коэн (Суд над чикагской семёркой)
- Дэниэл Калуя (Иуда и чёрный мессия)
- Джаред Лето (Дьявол в деталях)
- Билл Мюррей (Последняя капля)
- Лесли Одом-младший (Одна ночь в Майами
Лучшая женская роль второго плана в фильме
- Гленн Клоуз (Элегия Хиллбилли)
- Оливия Колман (Отец)
- Джоди Фостер (Мавританец)
- Аманда Сайфред (Манк)
- Хелена Зенгель (Новости со всех концов света)
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Лучший фильм (драма)
- Отец
- Манк
- Земля кочевников
- Девушка, подающая надежды
- Суд над чикагской семёркой
Лучшая комедия/мюзикл:
- Борат 2
- Гамильтон
- Мьюзик
- Зависнуть в Палм-Спрингс
- Выпускной
Лучший мультфильм:
- Вперёд
- Путешествие на Луну
- Душа
- Легенда о волках
- Семейка Крудс: Новоселье
Лучший сериал (драма):
- Корона
- Страна Лавкрафта
- Озарк
- Рэтчед
- Мандалорец
Лучший сериал (комедия/мюзикл)
- Эмили в Париже
- Бортпроводница
- Шиттс Крик
- Великая
- Тед Лассо
Лучший мини-сериал или телефильм:
- Нормальные люди
- Ход королевы
- Отыграть назад
- Голос перемен
- Неортодоксальная
Лучший фильм на иностранном языке
- Ещё по одной (Дания)
- Ла Йорона (Франция, Гватемала)
- Вся жизнь впереди (Италия)
- Минари (США)
- Ты и я (США, Франция)
Лучший режиссер
- Эмеральд Феннел (Девушка, подающая надежды)
- Дэвид Финчер (Манк)
- Хлоя Чжао (Земля кочевников)
- Аарон Соркин (Суд над чикагской семёркой)
- Реджина Кинг (Одна ночь в Майами)
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман (Озарк)
- Джош О'Коннор (Корона)
- Боб Оденкёрк (Лучше звоните Солу)
- Мэттью Риз (Перри Мейсон)
- Аль Пачино (Охотники)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Оливия Колман (Корона)
- Джоди Комер (Убивая Еву)
- Эмма Коррин (Корона)
- Лора Линни (Озарк)
- Сара Полсон (Рэтчед)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Дон Чидл (Чёрный понедельник)
- Юджин Леви (Шиттс Крик)
- Николас Холт (Великая)
- Джейсон Судейкис (Тед Лассо)
- Рами Юссеф (Рами)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Лили Коллинс (Эмили в Париже)
- Кейли Куоко (Бортпроводница)
- Эль Фаннинг (Великая)
- Кэтрин О'Хара (Шиттс Крик)
- Джейн Леви (Необыкновенный плейлист Зои)
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
- Брайан Крэнстон (Ваша честь)
- Джефф Дэниелс (Правило Коми)
- Итан Хоук (Птица доброго господа)
- Хью Грант (Отыграть назад)
- Марк Руффало (Я знаю, что это правда)
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
- Кейт Бланшетт (Мисс Америка)
- Дейзи Эдгар-Джонс (Нормальные люди)
- Шира Хаас (Неортодоксальная)
- Николь Кидман (Отыграть назад)
- Аня Тейлор-Джой (Ход королевы)
Лучшая мужская роль второго плана в сериале
- Джон Бойега (Голос перемен)
- Брендан Глисон (Правило Коми)
- Дэн Леви (Шиттс Крик)
- Джим Парсонс (Голливуд)
- Дональд Сазерленд (Отыграть назад)
Лучшая женская роль второго плана в сериале
- Джиллиан Андерсон (Корона)
- Хелена Бонэм Картер (Корона)
- Джулия Гарнер (Озарк)
- Энни Мёрфи (Шиттс Крик)
- Синтия Никсон (Рэтчед)
Ранее назвали всех претендентов на премию AFI 2021.