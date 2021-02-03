Золотой Глобус 2021 - кто попал в номинацию

Золотой глобус 2021 / KETV.com

Появился шорт-лист претендентов на награду Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Как сообщили в прямом эфире, на звание лучшего фильма претендуют пять фильмов-драм. И тут не обошлось без Netflix, который захватывает безоговорочное лидерство в выпуске сериалов, а теперь и фильмов. Netflix номинировался 42 раза.

Отец, Манк, Земля Кочевиков, Девушка, подающая надежды или Суд над чикагской семеркой могут стать лучшим фильмом 2020 года.

В лидеры среди сериалов вышла Корона от Netflix - ее номинировали шесть раз. А на второе место по количеству номинаций попала комедия Шиттс Крик, которую упомянули в пяти категориях.

Весь список номинантов можете прочитать ниже.

Золотой Глобус 2021 - список номинантов

Лучшая мужская роль в драматическом фильме

Риз Ахмед (Звук металла)

Чедвик Боузман (Ма Рейни: Мать блюза)

Энтони Хопкинс (Отец)

Гэри Олдман (Манк)

Тахар Рахим (Мавританец)

Лучшая женская роль в драматическом фильме

Виола Дэвис (Ма Рейни: Мать блюза)

Андра Дей (Соединённые Штаты против Билли Холидей)

Фрэнсис Макдорманд (Земля кочевников)

Кэри Маллиган (Девушка, подающая надежды)

Ванесса Кирби (Фрагменты женщины)

Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле

Саша Барон Коэн (Борат 2)

Джеймс Корден (Выпускной)

Лин-Мануэль Миранда (Гамильтон)

Энди Сэмберг (Зависнуть в Палм-Спрингс)

Дев Патель (История Дэвида Копперфилда)

Лучшая женская роль в комедии или мюзикле

Мария Бакалова (Борат 2)

Кейт Хадсон (Мьюзик)

Мишель Пфайффер (Уйти не прощаясь)

Розамунд Пайк (Аферистка)

Аня Тейлор-Джой (Эмма)

Лучшая мужская роль второго плана в фильме

Саша Барон Коэн (Суд над чикагской семёркой)

Дэниэл Калуя (Иуда и чёрный мессия)

Джаред Лето (Дьявол в деталях)

Билл Мюррей (Последняя капля)

Лесли Одом-младший (Одна ночь в Майами

Лучшая женская роль второго плана в фильме

Гленн Клоуз (Элегия Хиллбилли)

Оливия Колман (Отец)

Джоди Фостер (Мавританец)

Аманда Сайфред (Манк)

Хелена Зенгель (Новости со всех концов света)

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Лучший фильм (драма)

Отец

Манк

Земля кочевников

Девушка, подающая надежды

Суд над чикагской семёркой

Лучшая комедия/мюзикл:

Борат 2

Гамильтон

Мьюзик

Зависнуть в Палм-Спрингс

Выпускной

Лучший мультфильм:

Вперёд

Путешествие на Луну

Душа

Легенда о волках

Семейка Крудс: Новоселье

Лучший сериал (драма):

Корона

Страна Лавкрафта

Озарк

Рэтчед

Мандалорец

Лучший сериал (комедия/мюзикл)

Эмили в Париже

Бортпроводница

Шиттс Крик

Великая

Тед Лассо

Лучший мини-сериал или телефильм:

Нормальные люди

Ход королевы

Отыграть назад

Голос перемен

Неортодоксальная

Лучший фильм на иностранном языке

Ещё по одной (Дания)

Ла Йорона (Франция, Гватемала)

Вся жизнь впереди (Италия)

Минари (США)

Ты и я (США, Франция)

Лучший режиссер

Эмеральд Феннел (Девушка, подающая надежды)

Дэвид Финчер (Манк)

Хлоя Чжао (Земля кочевников)

Аарон Соркин (Суд над чикагской семёркой)

Реджина Кинг (Одна ночь в Майами)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бейтман (Озарк)

Джош О'Коннор (Корона)

Боб Оденкёрк (Лучше звоните Солу)

Мэттью Риз (Перри Мейсон)

Аль Пачино (Охотники)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Оливия Колман (Корона)

Джоди Комер (Убивая Еву)

Эмма Коррин (Корона)

Лора Линни (Озарк)

Сара Полсон (Рэтчед)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Дон Чидл (Чёрный понедельник)

Юджин Леви (Шиттс Крик)

Николас Холт (Великая)

Джейсон Судейкис (Тед Лассо)

Рами Юссеф (Рами)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Лили Коллинс (Эмили в Париже)

Кейли Куоко (Бортпроводница)

Эль Фаннинг (Великая)

Кэтрин О'Хара (Шиттс Крик)

Джейн Леви (Необыкновенный плейлист Зои)

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Брайан Крэнстон (Ваша честь)

Джефф Дэниелс (Правило Коми)

Итан Хоук (Птица доброго господа)

Хью Грант (Отыграть назад)

Марк Руффало (Я знаю, что это правда)

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Кейт Бланшетт (Мисс Америка)

Дейзи Эдгар-Джонс (Нормальные люди)

Шира Хаас (Неортодоксальная)

Николь Кидман (Отыграть назад)

Аня Тейлор-Джой (Ход королевы)

Лучшая мужская роль второго плана в сериале

Джон Бойега (Голос перемен)

Брендан Глисон (Правило Коми)

Дэн Леви (Шиттс Крик)

Джим Парсонс (Голливуд)

Дональд Сазерленд (Отыграть назад)

Лучшая женская роль второго плана в сериале

Джиллиан Андерсон (Корона)

Хелена Бонэм Картер (Корона)

Джулия Гарнер (Озарк)

Энни Мёрфи (Шиттс Крик)

Синтия Никсон (Рэтчед)

Ранее назвали всех претендентов на премию AFI 2021.