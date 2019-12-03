США сошли с ума и начали поддерживать российского диктатора

Трамп сумел убедить американских политиков в виновности Украины / Reuters

Владимир Путин уже давно начал продвигать теорию о том, что это Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году. Это, конечно, неправда.

Всё американское разведывательное сообщество, комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, Роберт Мюллер, Совет по национальной безопасности и лично непревзойденная Фиона Хилл вместе объявили, что нет - Украина в американские выборы не лезла, это были происки Кремля. Вроде бы, вопрос снят.

Но нет.

Трамп в этом споре поддержал Путина, заявив, что это была Украина. И республиканцы, как зомби, пошли за ним. Они написали здоровенный отчет по импичменту, в котором утверждают, что Украина не без успеха пыталась атаковать американскую демократию.

Читайте такжеЗеленскому уже пора делать ставку на ТрампаТеперь конгрессмены и сенаторы от Республиканской партии, как заведенные игрушки, ходят по эфирам, повторяя: "Украина тоже виновата".

Я не верю своим глазам и ушам: несгибаемые американские ястребы, закаленные в сражениях Холодной войны, сейчас со стеклянными глазами оправдывают и хвалят в эфире американского ТВ полковника КГБ Путина. Вдумайтесь: они поддерживают российского диктатора, который мечтает уничтожить США, НАТО и Запад в целом.

Какой-то запредельный сюрреализм.

А Республиканскую партию США можно уже переименовать в "Единая Америка".