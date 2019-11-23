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Вмешательство в выборы в США: Путин и спецслужбы России повесили всех собак на Украину - СМИ

23 ноября 2019, 08:42

Американские спецслужбы считают, что чем ближе новая президентская кампаниа в США, тем больше усилий может приложить Москва.

Путин
Путин лично распространял дезинформацию о вмешательстве в выборы / Reuters

Россия в ходе спецоперации пыталась переложить вину за вмешательство в выборы США в 2016 году на Украину.

По информации разведки США,  с 2017 года РФ распространяет смесь уже опровергнутых конспиративных теорий вместе с реальными фактами для того, чтобы навести на мысль, что именно Киев виноват во взломах компьютеров Демократической партии и других попытка вмешательства, пишет  The New York Times.

В Соединенных Штатах убеждены, что поскольку к Украине были претензии относительно вмешательства в выборы, то спецоперация русских удалась.

При этом американские спецслужбы считают, что чем ближе новая президентская кампаниа в США, тем больше усилий может приложить Москва.

По данным издания, российские спецслужбы передавали определенную информацию "влиятельным россиянам и украинцам, которые использовали ряд посредников - олигархов, бизнесменов и журналистов". Также отмечается, что те, в свою очередь, могли и не знать о происхождении информации.

Более того, издание пишет, что лидер Кремля Владимир Путин тоже принимал участие в распространении лживой информации, когда "начал публично выдвигать лживые теории".

Читайте такжеДоверял "лапше на уши" спецслужб РФ об Украине - экс-советница ТрампаНапомним, ранее бывший советник президента США по Российской Федерации Фиона Хилл дала показания во время открытых слушаний по расследованию импичмента Дональда Трампа. По ее словам, Украина не вмешивалась в президентские выборы в 2016 году. При этом она указала, что данную информацию распространили спецслужбы Российской Федерации.

Кроме того, она раскрыла план Кремля повторить попытку вмешательства в американские выборы в 2020 году.

"Сейчас российские службы безопасности и их доверенные лица готовы повторить свое вмешательство в выборы 2020 года. У нас не хватает времени, чтобы остановить их", - почеркнула бывший советник президента.

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