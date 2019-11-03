Вмешательство Украины в выборы США: Манафорт внес посильую лепту

Манафорт продвигал идею вмешательства Украины в выборы США / Reuters

Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах США в 2016 году Пол Манафорт, которого ранее приговорили к тюрьме, активно продвигал идею, что именно Украина вмешивалась в избирательный процесс.

По данным опубликованных материалов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, экс-заместитель Манафорта и его бывший деловой партнер Год Гейтс во время допросов рассказал, что Манафорт неоднократно высказывал предположение, что за похищением электронных переписок конкурентки Трампа, демократки Хиллари Клинтон, стоит именно Украина, а не Российская Федерация, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Buzzfeed.

Читайте также"Думаю, он сам этого хочет": Трамп вознамерился поговорить с Зеленским в Белом домеНапомним, 14 сентября 2018 года экс-политтехнолог Януковича и бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт пошел на сделку со следствием.

Он признал свою вину по двум пунктам обвинения, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на судебные документы. Речь шла о признании себя виновным в сговоре против США, а также в препятствовании правосудию. Всего в этом деле 7 пунктов обвинения.

Этот шаг – политический удар по Трампу накануне выборов в Конгресс 6 ноября, отмечало тогда издание.