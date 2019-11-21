"Вымышленный рассказ": в США уличили РФ во лжи против Украины и подготовке "диверсии"

Дональд Трамп / Reuters

Бывший советник президента США по Российской Федерации Фиона Хилл дала показания во время открытых слушаний по расследованию импичмента Дональда Трампа. По ее словам, Украина не вмешивалась в президентские выборы в 2016 году.

При этом она указала, что данную информацию распространили спецслужбы Российской Федерации.

"Это вымышленный рассказ, который был разработан и распространен самими российскими службами безопасности", - цитирует Хилл Reuters.

Кроме того, она раскрыла план Кремля повторить попытку вмешательства в американские выборы в 2020 году.

"Сейчас российские службы безопасности и их доверенные лица готовы повторить свое вмешательство в выборы 2020 года. У нас не хватает времени, чтобы остановить их", - почеркнула бывший советник президента.

Напомним, что ранее сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс рассказал о настоящем отношении американского президента Дональда Трампа к Украине.