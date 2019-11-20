"Великий день для США": Трамп разошелся по поводу дела об импичменте в Конгрессе

Дональд Трамп / Reuters

Американский президент Дональд Трамп назвал слушания в Конгрессе запущенные в ходе процедуры своего импичмента "великим днем для республиканцев".

"Великий день для республиканцев, великий день для нашей страны!" — написал глава Белого дома в сервисе микроблогов Twitter.

Кроме того, Трамп опубликовал на своей странице публикацию портала Breitbat (известного своей ультраправой поездкой) по поводу выражения евангелиста Франклина Грэма - мол, процесс импичмента президента Трампа "раскалывают США" и наносят непоправимый вред американцам.

"Я согласен, но в конце концов мы победим и спасем нашу страну от верной погибели!" — подытожил он.

Напомним, ранее экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер раскрыл истинное отношение Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. До этого в Конгрессе дали новые показания по делу об импичменте Трампа.



