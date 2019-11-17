Оказалось, что Трамп "срать хотел" на Украину

Дональд Трамп / Фото Reuters

Например, мы узнали, что самым достойным в этой истории с украинской стороны был экс-секретарь СНБО Александр Данилюк. Он руками, ногами, зубами и когтями сопротивлялся заключению сделки с Трампом, понимая, что ценой будет потеря двухпартийной поддержки в Вашингтоне. Думаю, если бы не он, то Владимир Зеленский и его команда поддались бы давлению намного раньше.

Читайте такжеПочему Трампа настолько сильно раздражает УкраинаГероиней себя показала экс-посол США в Украине Маша Йованович, которая отчаянно сражалась против Юрия Луценко, Рудольфа Джулиани и двух Трампов, когда от нее трусливо отвернулся ее собственный начальник - госсекретарь-говно Майк Помпео.

Временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор был похож на киношно-сказочного старого рыцаря, который, несмотря на почтенные годы, при виде несправедливости не отползает в сторону, а без колебаний вытаскивает из ножен меч, собираясь защищать правду. И неважно, что за монстр идет против него.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко, напротив, повел себя как комок какой-то мерзкой зелено-коричневой слизи. Трусливый, тщеславный, жадный, разъедающий и отравляющий ложью все вокруг себя. Запредельно тошнотворное существо. Брр...

Неприятно удивил бывший представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который все это время тупо плясал под дуду Трампа, а вовсе не был таким уж другом Украины.

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд оказался прожженным типом, который ничего не стесняется и не боится, но и жертвовать собой даже ради Трампа не собирается. В каком-то смысле я к нему даже симпатию испытываю.

Читайте такжеТрамп предал курдов - предаст и УкраинуНасчет Зеленского. Очень хорошо, что он сумел убедить американцев в том, что Трамп ему очень нравится. Они, похоже, действительно в это поверили. Без этого дела у Украины были бы намного хуже. Но очень плохо, что он все-таки согласился пойти на сделку с Трампом. Это как продать душу дьяволу. Нельзя на такое идти.

Ну а сам президент США меня не удивил. Из разговора с Зеленским мы узнали, что в Украине ему интересны только девушки, а из разговора с Сондлендом стало ясно, что и они его не интересуют, так как "срать он хотел" на Украину. Абсолютно эгоистичный, беспринципный, бессердечный социопат. Его в клетке держать надо, а не в Белом доме.