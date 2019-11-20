Волкер раскрыл истинное отношение Трампа к Зеленскому

Курт Волкер объяснил, почему в Белом доме мешкали с приглашением Зеленского / Reuters

Бывший спецпредставитель президента США в Украине Курт Волкер, который ушел с поста исполнительного директора Института международного лидерства имени Маккейна, объяснил, почему в Белом доме тянули с назначением даты первой встречи президента США Дональда Трампа с его украинского коллеги Владимира Зеленского.

По словам Волкера, Трамп скептически отнесся к победе на президентских выборах Зеленского, а адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани "подливал масла в огонь".

"Несмотря на положительные отклики тех членов американской делегации, кто присутствовал на инаугурации Зеленского, президент Дональд Трамп получал другие, негативные отзывы о новом руководителе Украины", - сказал Волкер в ходе слушаний в конгрессе касательно импичмента, сообщает АВС.

В частности, новое руководство Украины представлял в весьма негативном свете Рудольф Джулиани.

"23 мая, после возвращения из Украины, мы пытались убедить президента, что Зеленский - лучший шанс для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она пребывала последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен крайне скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю", - сказал Волкер.

Именно это и стало причиной того, что решение о встрече с Зеленским затянулось на месяц- Белый дом просто решал, как поступить.

Читайте такжеОказалось, что Трамп "срать хотел" на УкраинуНапомним, по данным The Washington Post, президент США Дональд Трамп якобы испытывал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины. Позже в Конгрессе США обнародовали письмо главы Белого дома Дональда Трампа его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, в котором он уверяет последнего в непоколебимой поддержке Украины и приглашает с визитом в Белый дом. Письмо датировано 29 мая.

В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы президент Украины посетил Вашингтон.