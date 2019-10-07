Волкер ушел в отставку с еще одной должности

Волкер ушел с поста руководителя Института международного лидерства Маккейна / Reuters

Бывший спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курт Волкер объявил об уходе с поста исполнительного директора Института международного лидерства имени Маккейна.

"Недавняя концентрация внимания на моей работе как спецпредставителя США по Украине может отвлечь внимание от успехов и продолжающегося развития Института. Поэтому я ухожу с поста исполнительного директора", - приводит Голос Америки выдержки из заявления Волкера.

Данный исследовательский центр, базирующийся в Вашингтоне, Волкер возглавлял в течении семи лет. На должности его замени бывший глава Национального контртеррористического центра США Ник Расмуссен.

Вдова сенатора из Аризоны Джона Маккейна Синди поблагодарила Волкера за работу и преданность "моему мужу и всей семье Маккейнов".

Напомним, Курт Волкер решил уйти с должности спецпредставителя американского Госдепа по вопросам Украины. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что для Украины последствия отставки Курта Волкера будут очень тяжелыми, поскольку дипломат лично был сторонником нашей страны.

Как ранее сообщалось, должность спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины вместо Курта Волкера, который подал в отставку, может занять 72-летний экс-сотрудник ЦРУ Майкл Костив.