"Ужасные, коррумпированные люди": Трамп не переваривал Украину - WP

Трамп ненавидел Украину - СМИ / Фото: REUTERS

В США опять на-гора выбросили порцию информации об отношении Дональда Трампа к Украине.

На сей раз в СМИ появились сведения нынешних и бывших чиновников администрации президента Дональда Трампа, которые утверждают, что Трамп испытывал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, в частности, из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года.

К слову, источники The Washington Post ссылались на майскую встречу Трампа с советниками в Овальном кабинете.

Так вот, согласно данным издания, на той встрече в Овальном кабинете Трампа пытались убедить, что новый президент Украины Владимир Зеленский заслуживает поддержки США.

По информации издания, тогда Трамп считал, что руководство Украины находилось в сговоре с демократами, чтобы подорвать его президентскую кампанию 2016 года.

Также сообщается, что на той майской встрече Трамп громогласно заявил, что украинские чиновники "ужасные, коррумпированные люди".

По словам неназванного источника, понять такую ​​неприязнь к Украине они не могли.

"Были обвинения, что они как-то сотрудничали с кампанией Клинтон (экс-соперница Трампа на выборах – ред). Были обвинения, что они нанесли ему вреда. Он просто ненавидел Украину ", - цитирует источник издание, передает УП.

Читайте такжеПерец с челкой Трампа: американцы в шоке от меню на борту самолета президента СШАНапомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что хотел бы, чтобы президент Украины посетил Вашингтон.

При этом стало известно, что лидер глава Белого дома надеется, что Владимир Зеленский примет его приглашение.

"Я бы сказал, что безусловно приглашу его. Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, я думаю, он и сам этого хочет ", - сказал Трамп.

Также напомним, в Нью-Йорке 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которая завершилась масштабной пресс-конференцией.

" людей из Украины. По его словам, у Украины есть "огромный потенциал".