  1. Главная
  3. Политика

"Ужасные, коррумпированные люди": Трамп не переваривал Украину - WP

3 ноября 2019, 08:27

Президента США убеждали, что Владимир Зеленский заслуживает поддержки.

Трамп
Трамп ненавидел Украину - СМИ / Фото: REUTERS

В США опять на-гора выбросили порцию информации об отношении Дональда Трампа к Украине.

На сей раз в СМИ появились сведения нынешних и бывших чиновников администрации президента Дональда Трампа, которые утверждают, что Трамп испытывал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, в частности, из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года.

К слову, источники The Washington Post ссылались на майскую встречу Трампа с советниками в Овальном кабинете.  

Так вот, согласно данным издания, на той встрече в Овальном кабинете Трампа пытались убедить, что новый президент Украины Владимир Зеленский заслуживает поддержки США.

По информации издания, тогда Трамп считал, что руководство Украины находилось в сговоре с демократами, чтобы подорвать его президентскую кампанию 2016 года.

Также сообщается, что на той майской встрече Трамп громогласно заявил, что украинские чиновники "ужасные, коррумпированные люди".

По словам неназванного источника, понять такую ​​неприязнь к Украине они не могли.

"Были обвинения, что они как-то сотрудничали с кампанией Клинтон (экс-соперница Трампа на выборах – ред). Были обвинения, что они нанесли ему вреда. Он просто ненавидел Украину ", - цитирует источник издание, передает УП.

Читайте такжеПерец с челкой Трампа: американцы в шоке от меню на борту самолета президента СШАНапомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что хотел бы, чтобы президент Украины посетил Вашингтон.

При этом стало известно, что лидер глава Белого дома надеется, что Владимир Зеленский примет его приглашение.

"Я бы сказал, что безусловно приглашу его. Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, я думаю, он и сам этого хочет ", - сказал Трамп.

Также напомним, в Нью-Йорке 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которая завершилась масштабной пресс-конференцией.

" людей из Украины. По его словам, у Украины есть "огромный потенциал".

Владимир Зеленский ненависть Дональд Трамп вмешательство в выборы выборы в США новости США
Сейчас вы просматриваете новость «"Ужасные, коррумпированные люди": Трамп не переваривал Украину - WP». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:42
Опасный признак для президента Зеленского
08:27
"Ужасные, коррумпированные люди": Трамп не переваривал Украину - WP Видео
08:06
"Сожгли детей в Беслане, кокаина нет": "стареющая" Захарова "сунула нос" в дела Одессы Видео
07:24
"Думаю, он сам этого хочет": Трамп вознамерился поговорить с Зеленским в Белом доме Видео
07:22
Как Минфин загоняет в гроб украинскую экономику мнение
06:55
Восстановление Донбасса: есть ли шанс у Украины обойтись без денег РФ мнение
06:37
Дифтерия в Украине 2019: Скалецкая расставила точки над "і" Видео
06:19
Приметы и традиции на Казанскую 2019 году: как молиться и гадать
05:55
Лонг боб – изумительная женская стрижка на средние волосы 2019-2020 - фото Фото Видео
05:29
"Купил у бабушки": 18-летний парень из-за грибов оказался в реанимации Видео
05:00
Перец с челкой Трампа: американцы в шоке от меню на борту самолета президента США
04:33
Судьба Порошенко: политолог оценил вероятность ареста экс-президента
04:14
Чтобы не раздражать РФ: Столтенбергу не позволили встретиться с освобожденными из плена моряками
03:51
Бросил камень в посольство России в Киеве: в Москве состоится суд над Рудьковским
03:30
Совместное управление: эксперт предложил новый формат решения проблемы Крыма
03:13
"Кошачий кат": в Киеве на Подоле живодер убил десятки животных Видео
02:58
Заставить Россию вернуть Крым: надо возбудить миллион уголовных дел - эксперт
02:32
Гороскоп на неделю: за какие дела не стоит браться
02:05
"Ху*лои*анько выбрал русский чай с полонием": "лошару" Цемаха за "чувство патриотизма" высмеяли в Сети
01:36
Обещал работу: в ООС поймали иностранца-сутенера, который вербовал украинок
01:17
Развлекался с телефоном: в Раде снова застукали "слугу народа" за шалостями
00:50
Эксперт спрогнозировал новый скачок цен на газ
00:22
Модный бирюзовый маникюр – бесподобный френч, маникюр с фольгой и мраморные ногти - фото Фото
00:10
"Найден россиянин-беглец": на Николаевщине накрыли опасную банду Фото Видео
00:04
Во Львове испуганные взрывом лошади снесли скамейку и травмировали девушку Фото
02 ноября, суббота
23:30
Сын Хрущева завил, что Царь-бомба была бесполезной
23:03
"Выступлю в 80": Пугачева в очередной раз отреклась от сцены Видео
22:30
"Я тебе голову отрежу, с*ка!": Илья Кива пригрозил расправой прохожему за вопрос, опубликовано видео Видео
22:14
В России завели дело из-за общения гея с детьми
21:56
"Привыкайте, новые времена": экс-соратник Януковича пригрозил журналистам-расследователям
21:31
"Украина развязала войну": украинский академик зашкварился с диким заявлением о Донбассе Видео
21:25
"Мексиканская красотка": Настя Каменских заворожила сеть видом без макияжа
20:40
В России застрелили влиятельного силовика Видео
20:26
"Где я возьму 100 млн": Дубневич готовится отправиться в СИЗО Видео
19:52
"Копия Аллы Борисовны": Орбакайте поразила сеть схожестью со звездной мамой
19:30
Дело Дубневича: суд назначил нардепу залог в 100 миллионов
19:24
Приближается буря: синоптики предупредили украинцев об опасности
18:55
В Хмельницкой области рейсовый автобус слетел в кювет и перевернулся, 13 пострадавших Фото Видео
18:50
Х-Фактор 10 сезон 8 выпуск 02-11-2019 смотреть онлайн последний кастинг Видео
18:35
В СНБО утвердили проект оборонного бюджета на 2020 год
18:05
Дело на $12 млрд: Нафтогаз ударил новым иском по Газпрому
17:59
В Закарпатской области назначили нового руководителя полиции Видео
17:30
Обломали крымского Гоблина: в Facebook поставили на место Аксенова
17:01
На Буковине прихожане подрались за храм, в ход пошел слезоточивый газ
16:58
В штабе ООС назвали дату отмены ограничений на передвижение в Золотом
16:40
"Дальше выставки не улетит": в Сети оценили новую украинскую угрозу Черноморскому флоту РФ Видео
16:35
Миллионные схемы: СБУ разоблачило руководство Николаевской таможни
16:33
Французский боб с челкой – трендовая женская стрижка 2019, которая идет всем - фото Фото Видео
16:08
Стало известно, сколько Арсен Аваков заработал в новом правительстве
15:55
Температура выше нормы: синоптик порадовал украинцев прогнозом погоды
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять