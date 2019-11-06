Обнародовано письмо Трампа Зеленскому с приглашением в Вашингтон

В письме Зеленскому Трамп выразил поддержку Украины / Reuters

В Конгрессе США обнародовали письмо главы Белого дома Дональда Трампа его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, в котором он уверяет последнего в непоколебимой поддержке Украины и приглашает с визитом в Белый дом.

Письмо датировано 29 мая. В документе, которое есть в распоряжении The Daily Beast, говорится о том, что "Вашингтон и Киев являются верными партнерами, которые работают вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество".

"Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима", - пишет Трамп Зеленскому.

Также глава Белого дома уверяет, что США готовы помогать Украине в реализации ее потенциала. Кроме того, в письме Трамп пригласил Зеленского встретиться с ним в Белом доме, как только они смогут "подобрать подходящее время".

"Текст этого письма сильно отличается от высказываний Трампа в отношении Украины, которые американский президент позволял себе в личных беседах с представителями своей администрации", - отмечает The Daily Beast.

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Напомним, по данным The Washington Post, президент США Дональд Трамп якобы испытывал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины. Впрочем, позже глава Белого дома охарактеризовал свои отношения с официальным Киевом как очень хорошие.

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В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы президент Украины посетил Вашингтон. При этом глава Белого дома надеется, что Владимир Зеленский примет его приглашение.