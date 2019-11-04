Дружелюбный Трамп отличился положительным заявлением об Украине

Дональд Трамп похвастался, что умеет дружить с другими странами/ Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп, который по данным The Washington Post якобы испытывал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, охарактеризовал свои отношения с официальным Киевом как очень хорошие.

Во время общения с журналистами на лужайке Белого дома Трамп похвастался, что умеет дружить с другими государствами.

"Мои отношения с Украиной являются очень хорошими. Мои отношения с Россией – очень хорошие. Мои взаимоотношения с Китаем – очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами, – Главред)", – цитирует главу Белого дома Fox News.

Президент США также добавил, что его поддержка Украины – тоже "очень хорошая".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы президент Украины посетил Вашингтон. При этом глава Белого дома надеется, что Владимир Зеленский примет его приглашение.

Напомним, 25 сентября в Нью-Йорке президенты Украины и США Зеленский и Трамп встретились на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Первое рандеву лидеров двух государств завершилось масштабной пресс-конференцией.