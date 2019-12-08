Путин спасет Трампа от импичмента, а потом наступит ад

Дональд Трамп и Владимир Путин / reuters

Из телефонных метаданных Конгресса мы знаем, что все главные действующие лица, включая Джулиани и Трампа, очень активно использовали простые сотовые телефоны для своих разговоров.

Это означает, что СВР и ГРУ знают обо всей этой истории с шантажом Украины существенно больше, чем комитет по разведке Конгресса США.

Сейчас Кремль напряг все свои силы, включая лояльных ей людей в Киеве, чтобы спасти Трапа от импичмента. Ну а самое интересное начнется, когда его переизберут президентом.

Читайте такжеСША сошли с ума и начали поддерживать российского диктатораВ руках у Путина будет огромный массив компромата на Трампа, включая записи его телефонных разговоров. И четыре года, которые можно будет истратить на шантаж американского лидера.

С такими записями и документами РФ сможет фактически диктовать американскую внешнюю политику. Отменять санкции, обрубать финансирование НАТО, помогать развалу ЕС, крушить американские институты и, конечно, душить Украину.

Республиканцы в Конгрессе не "одумаются" и не встанут стеной против президента. Ибо сейчас, в ходе процесса импичмента, они все будут "замазаны" - как уже оказался "замазан" Девин Нуньес.

Какой-то адский ад надвигается...