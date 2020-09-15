Почему в России заговорили о захоронении Ленина, и кто вместо него "поселится" в мавзолее

Мавзолей могут превратить в пантеон, который будет служить имперским замашкам Путина, в пункт имперского угара, где будут поклоняться символам Российской империи

Союз архитекторов Российской Федерации решил собрать банк идей по эксплуатации мавзолея на Красной площади в Москве на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено. В России ничего не делается просто так, тем более, просто так там не озвучиваются подобные монументальные идеи.

Подобная инициатива, скорее, касается имперских амбиций вождя России. Ведь люди, настроенные на имперский лад, почти ни в чем не отличаются между собой. Так, в частности, на монументалистике был помешан и Гитлер – вспомните, как быстро нарастил влияние в нацистской Германии архитектор Шпеер, который предложил перестроить Берлин как столицу всемирной империи, и Гитлер лично контролировал все, что было с этим связано.

Путин мало чем отличается, действуя в имперском угаре. При этом он очень любит исторические темы и много играет на них. В одной из своих речей Путин дал понять, что к русским царям он относится с большим пиететом, как к людям, которые собирали земли и создавали империю, также с уважением он относится и к Сталину. А вот по Ленину в том выступлении Путин очень потоптался и хорошо об него вытер ноги. Потому что в его понимании Сталин и русские цари собирали земли и создавали империю, а Ленин из-за своей ограниченности и шизофрении все разрушил.

Кроме того, в России огромную роль играет лизоблюдство и желание угодить тому, кто стоит выше. Поэтому не факт, что от Путина было указание подготовить почву в вопросе захоронения Ленина. Вполне вероятно, что кто-то просто захотел понравиться президенту и, зная отношение Путина к выше названным фигурам, решил затеять "переделочку" в Российской монументалистике и символах. Хотя Ленин и "первая мумия страны", но Путин его не уважает.

При этом идею о том, что мавзолей стоит освободить от Ленина, могут объяснять совершенно гуманистическими соображениями: мол, надо дать человеку наконец нормально упокоиться в земле, похоронив его рядом с матерью.

Путин хотел бы убрать Ленина, который ему мозолит глаза, как тот, кто разрушил великую империю.

А потому сейчас, скорее всего, начнется большая серия документальных фильмов и передач, а также исследований, целью которых будет доказать, что Ленин не был положительной фигурой, действовал неправильно, в частности, когда уничтожал интеллигенцию и делал ставку на плебеев – он должен был делать ставку на российских офицеров.

Что будет в мавзолее после захоронения Ленина? Пока не понятно, на ком именно будут строить новый культ. Перенести в мавзолей Сталина нельзя, потому что Сталин, извиняюсь, уже сгнил. Также не перенесешь туда и останки русских царей, которые хранятся в соборе в Кремле, ибо там уже одни кости.

Готовит ли Путин мавзолей под себя? Я бы не отвергал такой мысли полностью.

Но все-таки диктаторы имеют одну общую черту: они не думают, что являются смертными. Большинство из них по этой причине не готовили преемника, потому что боялись даже родных, и поэтому постоянно зачищали вокруг себя поле. В результате, когда такие диктаторы уходят из жизни, возникает вакуум. Поэтому не уверен, что Путин думает, что он когда-то умрет, и что его могут похоронить в мавзолее.

Однако мавзолей могут превратить в некий пантеон, который будет служить имперским замашкам Путина, в пункт имперского угара, где будут поклоняться символам Российской империи. При этом попытаются сохранить огромные очереди тех, кто бы поклонялся не "первой мумии страны", а, например, короне Российской империи. В мавзолее, вероятно, разместят нечто такое, что сегодня хранится в Алмазном фонде, куда небольшой доступ по записи и на год вперед.

Союз архитекторов вроде бы считает целесообразным сделать в мавзолее филиал Государственного музея архитектуры им. Щусева, но такой вариант на конкурсе идей точно не победит. Кто такой Щусев для Путина? Какой-то там архитекторишка. В мавзолее, возле которого Путин принимает парады и почтенных гостей, скорее, будут лежать символы самодержавия или имперские флаги.

Итак, идея о "выселении" Ленина из мавзолея точно не является инициативой самих архитекторов – "посягать на святое" официальная структура в России, которой является Союз архитекторов, не решилась бы. Об этом заговорили только потому, что на это есть запрос "наверху", но пока не сформулированы пожелания относительно наполнения мавзолея.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреду