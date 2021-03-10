Зеленский исчерпал ресурсы для роста своего рейтинга

Антирейтинг Владимира Зеленского практически сравнялся с антирейтингом Порошенко / Фото president.gov.ua

Отдельные люди пишут, что антирейтинг Зеленского уже достиг порога в 60%, а это совпадает с моими прогнозами годичной давности.

Оказавшись во втором туре, Зеленский с высокой долей вероятности проиграет. Антирейтинг будет расти и дальше. Кроме того, что на каждом фланге есть причины терять, так ещё и центр размывается самостоятельностью Разумкова.

Электоральное ядро Зеленского будет и дальше состоять из людей маргинального порядка, вера которых будет всё дальше слепой, а риторика всё больше фанатичной. Работа в медиа и соцсетях с комментариями и ломами не способна это изменить, всё будет только усугубляться - маргинальные фанатики просто получат больше аргументов чувствовать себя нормальными людьми, по факту таковыми не являясь.

Почему это случилось и возможно ли вообще это остановить?

Начнем с причин.

Читайте такжеЗеленскому нужно убить в себе дракона Порошенко Во-первых , Зеленский не только игнорировал интересы различных организованных гражданских групп, но и всячески действовал против них. Хрестоматийным получился случай, когда он решил выступить против дальнобойщиков. Такие поступки настраивают людей против тебя и они (и их близкие) потом в опросах начинают говорить, что никогда не проголосуют за кандидата Зеленского. Так Зеленский присоединял группу за группой разных людей.

Во-вторых , Зеленский потерял местные общины. Он и его команда решили сделать ставку на проект "Большой стройки" вместо того, чтобы по каждому городу развивать организации и собирать проблемы, которые не решаются годами. Победа действующих мэров и представителей других региональных проектов против "Слуг народа" - это приговор Зеленскому на местах. Он не только не стал выразителем интересов общин, но и не предложил никакой платформы для решения проблем в каждой из этих общин.

Как это остановить?

Никак.

Судя по инсайдам, все нарративы, которые предлагают Зеленскому в его окружении на Банковой, направлены только на остановку падения рейтинга. Это значит, что тактика направлена на реализацию неверной стратегии.

Подобная тактика обнаруживает, что стратегическая цель Зеленского - это как можно меньше упасть. Это вообще не стратегия.

Кроме того, судя по решительным действиям на обоих флангах, Зеленский хочет продолжать заигрывать с "ватным" населением. Помещение Стерненко в СИЗО - слишком явный реверанс в эту сторону. Это говорит о том, что Зеленский хочет, чтобы и овцы целы остались, и волки были сытыми. Это приведет к тому, что левый фланг он потеряет всё равно полностью, даже если зачистит ОПЗЖ до полного юридического поражения в правах. Но и на правом фланге своим не станет, поскольку собирается принуждать национал-патриотическую общественность к миру на своих условиях. Так не получится взять никакой рейтинг. Это будет вынужденный временный симбиоз.