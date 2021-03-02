Зеленскому нужно убить в себе дракона Порошенко

Зеленскому нужно победить в себе Порошенко / УНИАН

Чтобы стать президентом Украины, Владимир Зеленский должен политически обнулить и Виктора Медведчука, и Петра Порошенко. И не только потому, что каждый из них считает Зеленского недоразумением, возглавляющим державу, а это место должно принадлежать ПАПу или ВВМу. А и потому, что они воплощают то, что не позволит Украине стать реально независимой и успешной.

Причем, с Медведчуком разобраться проще (и мы это видим). Он позиционируется как открытый сторонник России. Без информационной подпитки рейтинг Медведчука и его партии быстро начнет падать. За Медведчука не станут хлопотать штатовцы и европейцы, к чьему мнению президент крайне чувствителен.

С Порошенко все не так. В окружении Зеленского, особенно, в его "Слуге" — полно идейных сторонников ПАПа. Они не просто считают его лично-капиталистический подход к государственным делам абсолютно верным, они по-всякому саботируют любые шаги, могущие повредить их духовному вождю. И они же изо всех формируют у западных посольств образ "сывочолого крыголама, которого агенты Кремля преследуют за патриотизм". То есть, Зеленский пытается развенчать Порошенко и его деятельность, а его окружение всячески этому препятствует.

Но самое главное, что для успешной борьбы с Петром Порошенко Зеленский должен победить его в самом себе.

Смысл существования Петра Алексеевича — казаться, а не быть. Он и пытается казаться бескорыстным спасителем Украины, который "до сих пор держит небо над ней", как помпезно формулируют адепты ПАПа (хотя нынешние и предстоящие записи это напрочь отметают). Но ведь и Зеленскому тоже нравится изображать, а не делать. Производить впечатление, а не обеспечивать результат.

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Владимиру Зеленскому необходимы сильные и самостоятельные союзники. Нужно подтягивать всех здравомыслящих людей, для кого Украина — не пустой звук. Но еще важнее подтянуть к сотрудничеству интеллектуалов, и создать наконец при президенте Украины работоспособную группу стратегического планирования. Которая не будет заниматься очернением критикующих, закрытием незакрываемых Телегам-каналов и прочей показухой, а озаботится местом Украины в быстро меняющемся современном мире.