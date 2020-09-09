Почему встреча Путина и Лукашенко опасна для Украины

Если Лукашенко благодаря Путину сохранится у власти, Украина окажется в совершенно новом положении / Reuters

Для чего сейчас Путину Беларусь? Путин мог продолжить своё правление и без создания союзного государства, что, собственно, и сделал.

Главная идея создания союзного государства для Кремля – продемонстрировать преодоление геополитической катастрофы. Сверхзадача Путина – "собирание земель" и денонсация Беловежский соглашений. Он стремится восстановить значительную часть Советского Союза.

Кроме того, присоединение Беларуси сильно облегчит жизнь Путина по многим показателям.

Во-первых , возникнет новое государство с другой демографией (плюс ещё 10 миллионов человек).

, возникнет новое государство с другой демографией (плюс ещё 10 миллионов человек). Во-вторых , изменятся многие экономические показатели, ведь белорусская экономика, какая бы она ни была, изменит ситуацию для России в лучшую сторону.

, изменятся многие экономические показатели, ведь белорусская экономика, какая бы она ни была, изменит ситуацию для России в лучшую сторону. В-третьих , присоединение Беларуси сделает путинскую угрозу для Европы более значительной, и Путину это нравится. Безусловно, это не значит, что Кремль немедленно начнёт войну со странами НАТО или продвинет свои войска до границы с НАТО, но вся Европа будет понимать, что после присоединения Беларуси Путин увеличился в своих военных и военно-политических возможностях.

Решив вопрос с Беларусью, Кремль хотел бы заняться и Украиной. Во всяком случае, Кремль хотел бы в какой-то форме восстановить государственный и военно-политический союза трёх славянских держав. В России многие разделяют такую идею – и в Госдуме, и Совфеде, и в Совбезе.

Однако это сейчас сделать невозможно и нереалистично, поскольку в Украине нет даже сотой части того количества людей, жаждущих интеграции с Россией, которые есть в Беларуси. А на прямые военные действия против Украины Путин не пойдёт. Он, как и раньше, будет действовать методами "гибридной войны".

Так что в обозримом будущем попытки России аннексировать Украину попросту невозможны.

Однако, если Лукашенко сохранится у власти, Украина окажется в совершенно новом положении. Если раньше Лукашенко сохранял нейтралитет в отношении происходящего между Украиной и Россией, то теперь он будет вынужден занять позицию России по всем аспектам украинского вопроса. А это существенно усложнит жизнь Украине – она получит большую и тяжёлую границу не только с Россией, но и с Беларусью.

Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Борис Немцова (Карлов университет, Прага), специально для Главреда