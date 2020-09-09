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Почему встреча Путина и Лукашенко опасна для Украины

Александр Морозов

Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага)

9 сентября 2020, 06:52

После интеграции Беларуси в РФ по кремлёвскому сценарию у хозяина Кремля появятся совершенно новые возможности и угрозы как для Киева, так и для Европы.

Путин,Лукашенко
Если Лукашенко благодаря Путину сохранится у власти, Украина окажется в совершенно новом положении / Reuters

Для чего сейчас Путину Беларусь? Путин мог продолжить своё правление и без создания союзного государства, что, собственно, и сделал.

Главная идея создания союзного государства для Кремля – продемонстрировать преодоление геополитической катастрофы. Сверхзадача Путина – "собирание земель" и денонсация Беловежский соглашений. Он стремится восстановить значительную часть Советского Союза.

Кроме того, присоединение Беларуси сильно облегчит жизнь Путина по многим показателям.

  • Во-первых, возникнет новое государство с другой демографией (плюс ещё 10 миллионов человек).
  • Во-вторых, изменятся многие экономические показатели, ведь белорусская экономика, какая бы она ни была, изменит ситуацию для России в лучшую сторону.
  • В-третьих, присоединение Беларуси сделает путинскую угрозу для Европы более значительной, и Путину это нравится. Безусловно, это не значит, что Кремль немедленно начнёт войну со странами НАТО или продвинет свои войска до границы с НАТО, но вся Европа будет понимать, что после присоединения Беларуси Путин увеличился в своих военных и военно-политических возможностях.

Решив вопрос с Беларусью, Кремль хотел бы заняться и Украиной. Во всяком случае, Кремль хотел бы в какой-то форме восстановить государственный и военно-политический союза трёх славянских держав. В России многие разделяют такую идею – и в Госдуме, и Совфеде, и в Совбезе.

Однако это сейчас сделать невозможно и нереалистично, поскольку в Украине нет даже сотой части того количества людей, жаждущих интеграции с Россией, которые есть в Беларуси. А на прямые военные действия против Украины Путин не пойдёт. Он, как и раньше, будет действовать методами "гибридной войны".

Так что в обозримом будущем попытки России аннексировать Украину попросту невозможны.

Однако, если Лукашенко сохранится у власти, Украина окажется в совершенно новом положении. Если раньше Лукашенко сохранял нейтралитет в отношении происходящего между Украиной и Россией, то теперь он будет вынужден занять позицию России по всем аспектам украинского вопроса. А это существенно усложнит жизнь Украине – она получит большую и тяжёлую границу не только с Россией, но и с Беларусью.

Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Борис Немцова (Карлов университет, Прага), специально для Главреда

Александр Морозов Владимир Путин Александр Лукашенко новости Беларуси новости Украины новости России Союзное государство встреча Лукашенко с Путиным
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