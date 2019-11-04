В Госдуме России заговорили о свержении Зеленского

В Госдуме РФ заговорили о свержении Зеленского / Reuters

В Госдуме России убеждены, что некоторые украинские политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе как повод для лишения власти президента Украины Владимира Зеленского.

"Ему вменяют в вину все: и обмен пленными, и разведение войск в Донбассе", — отметил депутат российского парламента от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш о попытке свержения Зеленского.

При этом Бальбек подчеркнул, что "ультраправые радикалы считают действия украинского лидера предательством", но ясно объяснить его "капитуляцию перед странами нормандской четверки" не могут.

По словам Бальбека, в случае попыток силового свержения или "быстрого госпереворота" ничего хорошего ждать не придётся.

"Нужно ли это сегодняшней Украине? Обществу точно нет, а вот тем, кто греет руки на войне в Донбассе, этот конфликт нужен, как воздух, и они сделают что угодно, только бы он не прекращался", — подчеркнул Бальбек, передает RT.

Читайте такжеОтвод войск в Золотом приблизил встречу с Путиным, Меркель и Макроном - ЗеленскийНапомним, ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала дату разведения сил в Петровском, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер во вторник, 29 октября.

По ее словам, сегодня, 29 октября, контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе населенного пункта Золотое.

"В соответствии с рамковым решением ТКГ от 2016 года - следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе Петровского - при семидневном соблюдении режима тишины", - отметила Олифер.