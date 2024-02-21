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Умер легендарный диссидент и политик Степан Хмара

Дмитрий Видоменко
21 февраля 2024, 13:46
На 87-м году жизни умер герой Украины, диссидент, активист и политик Степан Хмара. О его смерти сообщила супруга Роксолана.
Хмара
Умер легендарный диссидент и политик Степан Хмара / коллаж Главред, фото УНИАН

В возрасте 86 лет умер Герой Украины, диссидент и политик Степан Хмара. Об этом сообщила его жена Роксолана в социальной сети Facebook.

Несколько дней назад Степана Хмару доставили в больницу. По словам жены, "мы все делали все, что могли и даже больше".

"Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу победу… Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее", — говорится в посте в Facebook.

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Он начал политическую деятельность в 70-х годах, распространяя самиздаты. В 1980-м его арестовали за "частное предпринимательство" и "антисоветскую агитацию и пропаганду". Почти семь лет он просидел в лагерях строгого режима на Урале и вернулся домой в 1987-м.

Затем боролся за восстановление независимости Украины. Был одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины.

С 1991 года дважды избирался в Верховную Раду. Имел звание Героя Украины.

В 2020-х страдал от онкологического заболевания.

Напомним, 10 мая 2022 года умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Как сообщают источники в Офисе президента, политик скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни.
8 октября 2023 года в возрасте 75 лет скончалась легендарная украинская певица, Герой Украины, Нина Митрофановна Матвиенко. Позднее ее зять, певец Арсен Мирзоян рассказал, что она умерла от онкологического заболевания.

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Степан Хмара
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