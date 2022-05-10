"Маємо те, що маємо": о чем мечтал и чем запомнился первый президент Украины Леонид Кравчук

Леонид Кравчук / leonid-kravchuk.com.ua

10 мая 2022 года умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Как сообщают источники в Офисе президента, политик скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни.

В июне 2021 года Леонид Кравчук на время ушел из Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Позже стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце.

После операции первый президент Украины попал в реанимацию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он восстанавливается за рубежом.

Сегодня, 10 мая сообщили, что первого президента Леонида Кравчука не стало.

В 2001 году Леонид Кравчук получил звание Герой Украины.

Биография Леонида Кравчука

Леонид Макарович всем сердцем любил Украину. Он родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Волынского воеводства Польской республики (ныне территория Ровненской области). Его отец погиб на Второй мировой войне, поэтому Леонида воспитывали мать и отчим.

После завершения учебы Леонид Кравчук работал преподавателем в Черновицком финансовом техникум.Затем стал консультантом-методистом Дома политпросвещения, лектором, помощником секретаря, заведующим отделом агитации и пропаганды Черновицкого обкома КПУ.

В 1989 году Леонид Кравчук получил должность заведующего идеологическим отделом и секретаря ЦК КПУ. Спустя год был назначен вторым секретарем ЦК КПУ, а также избран депутатом Верховного совета Украинской ССР XII созыва.

До 1991 года занимал должность председателя Верховного Совета УССР, но после путча вышел из состава КПСС.

Первый президент Леонид Кравчук

24 августа 1991 года Верховный Совет под председательством Леонида Кравчука принял Акт провозглашения независимости Украины.

В декабре 1991 года прошли первые прямые президентские выборы. Активисты агитировали голосовать за Кравчука, называя его "отцом независимости". По итогам выборов Леонид Кравчук набрал 61,6% голосов и стал президентом Украины.

Кравчук участвовал в подписании Беловежских соглашений о прекращении существования СССР.

В 1993 году Леонид Кравчук подписал Массандровские соглашения по вопросу раздела Черноморского флота СССР и утилизации ядерного оружия на территории Украины.

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В 1994 году принял самостоятельное решение подписать Трехстороннее соглашение Украины, России и США о немедленном вывозе украинского стратегического ядерного оружия в Россию, вопреки ранее утвержденному ВР договору о постепенном ядерном разоружении Украины.

На фоне экономического кризиса в стране в 1994 году состоялись досрочные президентские выборы, во время которых Леонид Кравчук проиграл Леониду Кучме.

28 июля 2020 года Леонид Кравчук занял пост председателя Трехсторонней контактной группы по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.

Крылатые фразы Леонида Кравчука

"Маємо те, що маємо", - говорил Леонид Кравчук.

"Когда человек узнает о женщине все, он на ней женится. Когда женщина узнает все о мужчине, она с ним разводится", - шутик Кравчук.

"За сало ми все купимо", - раньше говорил Леонид Макаровчи.

"Мы встали на колени, а Россия села нам на голову. Чехословакия, Польша, Афганистан, Венгрия. Теперь что, Украина на очереди?", - сказал Кравчук в 2014 году.

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