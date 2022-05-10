УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Маємо те, що маємо": о чем мечтал и чем запомнился первый президент Украины Леонид Кравчук

10 мая 2022, 21:10

После операции первый президент Украины попал в реанимацию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / leonid-kravchuk.com.ua

10 мая 2022 года умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Как сообщают источники в Офисе президента, политик скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни.

В июне 2021 года Леонид Кравчук на время ушел из Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Позже стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце.

После операции первый президент Украины попал в реанимацию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он восстанавливается за рубежом.

Сегодня, 10 мая сообщили, что первого президента Леонида Кравчука не стало.

В 2001 году Леонид Кравчук получил звание Герой Украины.

Биография Леонида Кравчука

Леонид Макарович всем сердцем любил Украину. Он родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Волынского воеводства Польской республики (ныне территория Ровненской области). Его отец погиб на Второй мировой войне, поэтому Леонида воспитывали мать и отчим.

После завершения учебы Леонид Кравчук работал преподавателем в Черновицком финансовом техникум.Затем стал консультантом-методистом Дома политпросвещения, лектором, помощником секретаря, заведующим отделом агитации и пропаганды Черновицкого обкома КПУ.

В 1989 году Леонид Кравчук получил должность заведующего идеологическим отделом и секретаря ЦК КПУ. Спустя год был назначен вторым секретарем ЦК КПУ, а также избран депутатом Верховного совета Украинской ССР XII созыва.

До 1991 года занимал должность председателя Верховного Совета УССР, но после путча вышел из состава КПСС.

Первый президент Леонид Кравчук

24 августа 1991 года Верховный Совет под председательством Леонида Кравчука принял Акт провозглашения независимости Украины.

В декабре 1991 года прошли первые прямые президентские выборы. Активисты агитировали голосовать за Кравчука, называя его "отцом независимости". По итогам выборов Леонид Кравчук набрал 61,6% голосов и стал президентом Украины.

Кравчук участвовал в подписании Беловежских соглашений о прекращении существования СССР.

В 1993 году Леонид Кравчук подписал Массандровские соглашения по вопросу раздела Черноморского флота СССР и утилизации ядерного оружия на территории Украины.

Читайте также"Грудью закрыть родную землю": Кравчук эмоциально обратился к украинцам из-за вторжения РФ

В 1994 году принял самостоятельное решение подписать Трехстороннее соглашение Украины, России и США о немедленном вывозе украинского стратегического ядерного оружия в Россию, вопреки ранее утвержденному ВР договору о постепенном ядерном разоружении Украины.

На фоне экономического кризиса в стране в 1994 году состоялись досрочные президентские выборы, во время которых Леонид Кравчук проиграл Леониду Кучме.

28 июля 2020 года Леонид Кравчук занял пост председателя Трехсторонней контактной группы по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.

Крылатые фразы Леонида Кравчука

"Маємо те, що маємо", - говорил Леонид Кравчук.

"Когда человек узнает о женщине все, он на ней женится. Когда женщина узнает все о мужчине, она с ним разводится", - шутик Кравчук.

"За сало ми все купимо", - раньше говорил Леонид Макаровчи.

"Мы встали на колени, а Россия села нам на голову. Чехословакия, Польша, Афганистан, Венгрия. Теперь что, Украина на очереди?", - сказал Кравчук в 2014 году.

Читайте также:

viber
Кравчук Леонид Кравчук
Реклама
Популярное
Трубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкойТрубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкой "Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в России"Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в России Самое опасное направление агрессии: эксперт рассказал, куда Кремль перекидывает больше всего войскСамое опасное направление агрессии: эксперт рассказал, куда Кремль перекидывает больше всего войск "Бабушке стыдно брать еду": Бузова опозорилась с подачками российским пенсионерам"Бабушке стыдно брать еду": Бузова опозорилась с подачками российским пенсионерам "Чтобы осталась эта любовь": Дантес рассказал, что стало последней каплей в браке с Надей Дорофеевой"Чтобы осталась эта любовь": Дантес рассказал, что стало последней каплей в браке с Надей Дорофеевой
Поддержите Главред

Последние новости

21:13

В США подсчитали, сколько российских генералов уже погибло в Украине

21:10

"Маємо те, що маємо": о чем мечтал и чем запомнился первый президент Украины Леонид КравчукВидео

20:44

"Этот эмодзи ничего не прикрывает!": беременная Бритни Спирс показала полное обнажение

20:23

Российским артистам рекомендуют сворачивать свои карьеры

20:22

Ушел из жизни первый президент Украины Леонид Кравчук - СМИ

Реклама
20:13

Россия выводит некоторые подразделения из Харьковской области из-за значительных потерь - ГенштабВидео

20:13

Рашисты вновь ударили по Сумской области: раздаются мощные взрывы

20:10

Евровидение 2022: онлайн-трансляция первого полуфиналаВидео

20:06

В Сети показали, как Путин нахально грелся пледом на параде и не обращал внимание на мерзнувшую бабушкуВидео

20:00

Звездный бэби-бум: певица MamaRika усыновит ребенка войны

19:49

Оккупанты на бронетехнике свалились в реку, не заметив разрушенный мостВидео

19:45

Зеленский эмоционально рассказал об эвакуации военных из АзовсталиВидео

19:31

Остапчук рассказал, как люди Баскова обьявили на него охоту и угрожали КадыровцамиВидео

19:31

Путин столкнул Россию в пропасть, и она с ускорением идет ко днумнение

19:22

Звезда показов Givenchy и Prada потеряла родного брата - рашисты убили его на фронте

19:13

Никогда не воевали с мощным противником: бывший "вагнеровец" пояснил, почему русские провалились под КиевомВидео

19:01

Путин вероятно введет военное положение в России - разведка СШАВидео

18:49

"Пошли они с такой войнушкой": российские оккупанты готовятся мстить своему командованиюВидео

18:46

Щедрые подарки судьбы и большое везение: для кого из знаков эти два месяца станут счастливыми

18:35

Путин готовится к затяжной войне в Украине — руководитель разведки США

Реклама
18:28

Отсидит до 15 лет за госизмену: Киву объявили в международный розыск

18:19

Ленд-лиз для Украины: почему война может закончиться уже зимоймнение

17:53

"Забытый в раю солдат / Тебя обманули": Макаревич обратился к русским военным с проникновенной песнейВидео

17:40

Первым словом было "Мамочка": во Львове чудом спасли 9-летнюю девочку с обломком в головеВидео

17:36

"Чтобы осталась эта любовь": Дантес рассказал, что стало последней каплей в браке с Надей Дорофеевой

17:35

Единственная пятница 13 в 2022 году: астрологи рассказали, какой ждать опасностиВидео

17:18

Удар гранатомета – танк оккупанта уничтожен: ВСУ под Харьковом разбили "гордость" РФ Т-90М ПрорывВидео

17:10

Приметы на 11 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:06

Вкуснейший рецепт из лаваша: готовим невероятно нежный ужин за несколько минутВидео

17:05

Курникова и Иглесиас поделились редким снимком своих детей

17:02

Почему Путин начал бояться Украинумнение

17:00

70 грн за литр топлива: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причину подорожания на АЗСВидео

16:59

Что значит ленд-лиз для Украины и чем закончится война – чат с Тарасом Загородним

16:53

Беларусь разворачивает на границе войска спецопераций: якобы виновата украинская армияВидео

16:40

Игорь Кондратюк написал эротический рассказ про отношения Владимира Путина и Алины Кабаевой

16:28

Полнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед

16:23

Убегали так, что кинули "трофей": бойцы ВСУ нашли в окопах русских украденную стиральную машинку

16:19

Бомбили "Азовсталь" всю ночь: среди украинских бойцов много раненныхВидео

16:11

Автомобильное сообщение в освобожденных регионах восстановлено на 70% – Тимошенко

16:09

Сколько вложили в Лободу: стало известно об инвестициях Крапивиной в певицу

Реклама
16:01

Военный эксперт назвал сроки окончания войны и объяснил, что "добьет" РФВидео

15:40

Оккупанты отступают из Харьковской области, бросая на свалках тела своих солдат - обладминистрация

15:40

Немецкий концерн готов передать Украине 100 БМП Marder – СМИВидео

15:31

Брак Бекхема под угрозой? Фанаты разглядели угрожающие знаки на фото

15:31

Победа Украины в войне с Россией предопределена: почему засуетилась и чего боится Германиямнение

15:15

Предатель сдал оккупантам схему тоннелей: в СБУ рассказали, как рашисты попали на АзовстальВидео

15:13

Третья мировая война началась: Вятрович назвал способ победы над ПутинымВидео

15:08

Россия снова атакует Украину, но план Путина провалится: у него останется только два варианта – МВДВидео

14:58

"Такого народа нет и нас надо вырезать": подробности о нападении в Берлине от Натальи МосейчукВидео

14:36

Не мама: дочь Дженнифер Лопес шокировала своим внешним видом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять