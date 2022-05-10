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Ушел из жизни первый президент Украины Леонид Кравчук - СМИ

10 мая 2022, 20:22

10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни умер Леонид Кравчук.

Умер Леонид Кравчук - СМИ

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни, сообщил Українським Новинам источник в кругу семьи.

Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины.

Биография Леонида Кравчука

Место рождения. Образование. Родился в селе Великий Житин Ровненской области. В 1958 году окончил Киевский государственный университет им.Т.Шевченко, экономист, преподаватель политэкономии. Кандидат экономических наук. Профессор ряда национальных и зарубежных университетов.

Карьера и общественная деятельность. 1958-1960 гг. - преподаватель Черновицкого финансового техникума.

1960-1967 гг. - консультант-методист Дома политпросвещения, лектор, помощник секретаря, заведующий отделом агитации и пропаганды Черновицкого обкома КПУ.

1967-1970 гг. - аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС.

1970-1988 гг. - завсектором, инспектор, помощник секретаря ЦК, первый заместитель заведующего отделом, завотделом агитации и пропаганды ЦК КПУ.

1988-1990 гг. - заведующий идеологическим отделом, секретарь ЦК КПУ, второй секретарь ЦК КПУ.

1989-1990 гг. - кандидат в члены Политбюро ЦК КПУ.

1990-1991 гг. - член Политбюро ЦК КПУ (в августе 1990-го заявил о выходе из КПСС), председатель Верховного Совета УССР, а затем - Украины. Народный депутат Верховного Совета УССР Х–ХІ созывов, народный депутат Украины ХІІ (І) созыва. Сложил полномочия в связи с избранием в декабре 1991-го президентом Украины.

В июле 1994 года Леонида Кравчука на посту президента сменил экс-премьер-министр Леонид Кучма.

1994-2006 гг. - народный депутат Украины II-IV созывов. Был членом Комитета Верховной Рады по иностранным делам и связям с СНГ Верховной Рады Украины. Входил во фракции Социально-рыночный выбор, Конституционный центр. В парламент III и IV созывов прошел по списку Социал-демократической партии (объединенной). Во время IV созыва возглавлял фракцию СДПУ(о). Был членом этой партии.

На парламентские выборы 2006 года Леонид Кравчук пошел в качестве лидера Оппозиционного блока НЕ ТАК!, "базовым элементом" которого была СДПУ(о). В компании (в первой десятке списка) с первым главой государства шли лидер объединенных "эсдеков" Виктор Медведчук, его заместители по партийной линии Нестор Шуфрич и Михаил Папиев, глава Республиканской партии Юрий Бойко, известный футбольный функционер Григорий Суркис и знаменитый футболист Олег Блохин. Результат блока - 1,01% процента голосов избирателей при необходимых 3% (11-е место в "общем зачете").

С 2000 года - президент Украинского муниципального клуба. С 2001-го - президент Всеукраинской благотворительной организации "Миссия "Украина - Известная".

30 июля 2020 года Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.

Награды. Орден Октябрьской революции, два ордена Трудового Красного Знамени, серебряный орден "За верность Отечеству", орден "Ярослава Мудрого" IV степени. Лауреат акции "Человек года - 2001" в номинации "Парламентарий года". В 2001 году присвоено звание Героя Украины (с вручением ордена Державы).

"Пробы пера". Автор книг "Государство и власть: опыт административной реформы" (2001), "Имеем то, что имеем" (2002), более 500 статей в украинских и зарубежных изданиях.

Семья. Политик женат. Жена Антонина Михайловна - доцент экономического факультета Киевского национального университета им.Т.Шевченко. Супруги воспитали сына Александра.

Что известно о болезни Кравчука

29 июня 2021 года первый президент Украины Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за операции на сердце.

После оперативного вмешательства главу ТКГ поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также в июне в ТКГ заявили, что будут ждать прогнозов врачей и не собираются менять главу контактной группы.

В июле в СМИ появилась информация, что Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации.

При этом на торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня независимости в 2021 году Президент Владимир Зеленский пожелал Леониду Кравчуку выздоровления и крепкого здоровья.

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