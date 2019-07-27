Рассказ служанки 4 сезон: дата выхода, сюжет и актеры

27 июля 2019, 18:31

Еще до окончания 3 сезона Рассказа служанки, Hulu продлили сериал на 4 сезон - как показали рейтинги, это их самое популярное шоу.

Рассказ служанки
Рассказ служанки 4 сезон - все подробности / Скрин с видео ТСН

Главная героиня Джун в 3 сезоне Рассказа служанки оказывается во внушающей надежду ситуации, и шоуранеры закончили сезон, традиционно на самом интересном месте.

Элизабет Мосс, которая играет Джун, вернется в 4 сезоне Рассказа служанки, и вместе с ней в сериале появятся старые знакомы лица.

Рассказ служанки сюжет 3 сезона

Джун решила остаться в Гилеаде, чтобы вырвать из рук религиозных фанатиков еще и старшую дочь - Ханну. Однако, в ходе ее попыток погибают добрые люди, средикоторых и ее друзья. Более того, Уотерфорды, которые раньше, казалось были под каблуком у Джун, переменили милость на агрессию, и теперь хотят вернуть себе спасенную и укрывшуюся в Канаде малышку Николь (Холли). Командор Фред путем нехитрых манипуляций и доли удачи получает большой вес в Гилеаде, а Джун становится не Фреда а Джозефа. Неожиданно для себья самой, после горя и утрат, и последней смерти - Натали, Джун узнает, что она не просто становится служанкой коммандора Лоуренса. Он ведет игру по своим правилам, которые неожиданно позволяют благосклонно отнестись к желаниям Джун - что ей на руку.

Рассказ Служанки 4 сезон
Рассказ Служанки 4 сезон - актеры и роли / скриншот

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Рассказ служанки 4 сезон актеры

В новом 4 сезоне сериала Рассказ служанки появятся Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Ивонн Страховски, Алексис Бледел, О.Т. Фагбенли, Макс Мингелла, Аманда Брюгел, Эвер Каррадайн, Эди Инксеттер, Мадлен Брюэр.

Кроме того, действия сезона могут перенестить в другие локации, поэтому ожидается вливание новой "молодой крови".

Рассказ служанки 4 сезон сюжет

В 4 сезоне Джун будет не просто бороться за своих дочерей - она твердо приняла решение уничтожить Гилеад, и неожиданным союзником в этом с самого начала ей стал коммандор Лоуренс. Но, мы точно знаем, что в его планы не входит уничтожение системы - он хочет получить больше влияния и самую высокую должность в стране. Поэтому на самом деле он будет главным врагом Джун, если она не откажется от своей цели.

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Пока что шоуранеры не подтвердили, куда именно перенесутся съемки, но ожидаются новые локации и новые персонажи, которые могут заменить в дальнейшем старых.

Сериал Рассказ служанки для Hulu остается самым рейтинговым уже некоторое время, и они дали понять, что не намерены закрывать его после 4 сезона.

Сюжет и дата выхода новых сезонов сериала Рассказ служанки зависит от Маргарет Этвуд, которая свой первый роман, который стал позже 1 сезоном, написала в 1985 году. После успеха на Hulu первого сезона Рассказа Служанки, второй сезон вышел не по книге, но под чутким руководством писательницы. Для 3 сезона она снова взялась за перо, и по слухам, готовит еще следующие части. Поэтому, понеподтвержденным данным 4 сезон рассказа служанки может выйти уже в 2020 году. Официальные шоураннеры пока что не подтвердили этого, но и не опровергают слухи.

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