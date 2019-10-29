"С*ки, дармоеды, деньги рекой": добровольцы сделали грозное заявление об отводе войск у Золотого - видео

Добровольцы отреагировали на отвод войск у Золотого / скриншот из видео

Добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разводить войска на данном участке нельзя, так как не прошло семь дней без обстрелов со стороны боевиков.

По словам представителя добровольцев, сегодня, 29 октября, были обстреляны позиции украинских граждан в районе разведения войск. По этой причине они считают, что заявление главы МИД Пристайко безосновательно.

"Отводить наши войска сейчас - это преступление. Если власть пойдет на преступление и отведет войска, добровольцы останутся в Золотом. Ежедневно Золотое-4 обстреливают и в поселок заходят диверсийные группы сепаратистов", - заявил ветеран.

Также он подчеркнул, что все оружие, которое сейчас есть у добровольцев "Азова" - легальное, зарегистрированное и содержится законно.

В то же время спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения сил и средств в Золотом.

"Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому", - заявил Сайдик, передает госагентство БелТА.

Отметим, украинцы в соцсети отреагировали на заявление добровольцев.

"Ещо надобы выяснить,кто первый открывает огонь. Вам так не хочется оттуда уходить,поэтому можно говорить все что хочешь", - убеждена Галина Вишневецкая.

"Работать пусть идут, а не сидят непонятно зачем. Семей нет? Кормить себя и семью не надо? Не работают, а сидят протестуют, тогда вывод напрашивается сам, это и есть их работа, протестовать, флагами махать, покричать на камеры и за это кто то наверное неплохо платит", - высказался Владислав Лапинский.

"Зачем им мир? Там же деньги рекой", - отметила Лида Животченко.

"Как Вы уже задрали с этой войной. С*ки, а работать не пробовали дармоеды!", - подчеркнула Галина Феростян.

Читайте также"Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение войск у ЗолотогоНапомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что во вторник, 29 октября, в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил.

"В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня…", - заявил он журналистам в Мариуполе.

Глава МИД обратил внимание на то, что этот процесс будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", - отметил Пристайко.