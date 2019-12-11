Заместитель главы НБУ причастна к выводу денег из "проблемных" банков - СМИ

Рожкова замешана в деле проблемных банков / flickr.com

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова причастна к выводу денег из "проблемных" банков. Об этом говорится в расследовании информационного портала "Стопкор".

Журналисты-расследователи утверждают, что за годы карьеры Рожкова успела нажить дружеских и деловых связей в определенных кругах. В частности, политологи называют Рожкову лучшей приятельницей экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, которую подозревают в лоббировании интересов "Банка Москвы" и российского "ВТБ-банка".

Напомним, что с 1998 по 2005 год Рожкова работала в банке "Аваль". В 2006-2008 годах занимала должности заместителя председателя правления, члена правления, ответственного работника по финансовому мониторингу, советника председателя правления "ЭрстеБанка". В 2010 году стала заместителем председателя правления "Финбанка", а еще через три года перешла на аналогичную должность в "Платинум Банк". С 2014 года по июнь 2015-го исполняла обязанности председателя правления этого банка.

Как утверждают журналисты, дальнейший карьерный рост Рожковой обеспечили ее бывшие работодатели – Борис Кауфман и Александр Грановский, которые имеют отношение к "Финбанку" и "Платинум Банку" соответственно. По данным СМИ, именно эти одесские бизнесмены лоббировали назначение Рожковой в 2015 году на серьезную должность в НБУ, надеясь взамен на разнообразные услуги и уступки со стороны регулятора.

По информации расследователей, в 2015 году тогдашняя глава департамента банковского надзора Рожкова помогла вывести из "платинового" банка более 1 миллиарда гривен средств, выделенных на рефинансирование. В справке ГУМВД правоохранители отметили, что это было "отмывание" средств, утверждает портал. По данным журналистов, фамилия Рожковой фигурирует в пяти уголовных производствах.

Достаточно показательным является производство относительно растраты должностными лицами "Платинум Банка" более 1,1 млрд гривень. По данным "Стопкора", в период, когда в правлении банка работала Рожкова - с декабря 2013 года по февраль 2014 года, банкиры заключили кредитные соглашения с рядом фиктивных предприятий, подконтрольных близким к банку лицам: ООО "Титан-Юг", ООО "Кодос Инвест", ЧП "Логистик Транс", ООО "Стратагема-Инвест", ООО "Ошер", ООО "ФК "Реал-Инвест" и ООО "ФК Бизнесфинанс". Кредиты, предоставленные этим фирмам, якобы должны были быть потрачены на приобретение зерноуборочных комбайнов, оргтехники, осветительных приборов, и тому подобное у поставщиков-нерезидентов Emportesa Trading LTD, Ormovinia Enterprises LTD, BretasiaTrading Limited. В качестве залога по займам предприниматели передали банку имущественные права на товар, который должны были приобрести за кредитные средства. Но товар в Украину так никогда и не поставляли.

"При этом, вопреки целевому назначению, часть кредитных средств направлялась на погашение кредитных обязательств предприятий перед ПАО "Финбанк" (где в свое время засветилась Рожкова), а часть средств направлялась на счета нерезидента Carosan Trading LTD (Рига, Латвия), что не было предусмотрено условиями кредитных договоров", – говорится в материалах дела.

И та самая балтийская компания Carosan Trading LTD, которая фигурирует в еще одном производстве от 23.11.2017, инициированном Службой безопасности Украины по факту отмывания средств "Укргазбанком" и "Проминвестбанком".

Журналисты отмечают, что в свое время инспекционные проверки Нацбанка подтвердили факты нарушений в деятельности "Платинум Банка" в 2014-2015 годах, в частности, и факт предоставления банком недостоверной информации в НБУ. В конце 2016 года были обнародованы записи телефонных разговоров заместителя председателя НБУ со своими экс-работодателями из "Платинума".

В феврале 2017-го детективы НАБУ по итогам изучения аудиозаписей сообщили о намерении открыть уголовное производство относительно возможной коррупции. На этих пленках женский голос, похожий на голос Екатерины Рожковой, обещает Дмитрию Зинкову, Григорию Гуртовому и Борису Кауфману продвигать нужные решения и договариваться с нужными людьми. Этим событиям предшествовал обыск, проведенный в доме Рожковой сотрудниками Нацполиции в октябре 2016-го, когда правоохранители изъяли мобильник чиновницы.

Расследование, в рамках которого правоохранители проводили обыск, касалось банка "Михайловский". Речь шла о вероятной причастности к Рожковой доведения этого учреждения до банкротства и махинаций в пользу "Платинум Банка". Как сообщили медиа со ссылкой на ГПУ, 19 мая 2016 года Игорь Дорошенко уволился с должности председателя правления ПАО "Банк Михайловский", а уже на следующий день он стал исполнительным директором холдинга PT Platinum Public Ltd. Еще через 3 дня "Михайловский" признали неплатежеспособным. А в августе того же года Дорошенко объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ст. 218-1 УК.

Как утверждают прокуроры, злоупотребляя своим служебным положением, на основании противоправного договора он перечислил 870 млн грн фейковой фирме, что повлекло крах банка. Заметим, что Нацбанк впервые признал "Михайловский" проблемным еще в апреле 2015 года и впоследствии снял часть ограничений, открыв банку поле для операций со средствами физических лиц свыше суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов.

Как выяснили журналисты, это также позволило привлечь деньги на счета "прокладки" – финансовой компании "Плеяда", которая приобрела кредитный портфель физических лиц банка на сумму почти 700 миллионов гривен и уже на следующий день передала другой фирме – ООО "ФК "Фагор", связанной с "Платинум Банком".

По данным СМИ, почти аналогичную аферу банкиры прокрутили и в других кредитных учреждениях. Так, в 2015 году руководители Нацбанка инициировали ряд внеплановых инспекций в "Радикал Банке". Результат проверок – учреждение признали неплатежеспособным несмотря на отсутствие основательных доказательств опасности для вкладчиков. Тем самым банку нанесли ущерб на свыше 128 миллионов гривень. При этом как окружной суд, так и другие инстанции признали противоправными действия НБУ. Еще несколько сделок касаются уже упомянутого выше "Проминвестбанка" – дочки российского "Внешэкономбанка", говорят расследователи.

Как сообщали журналисты, сотни миллионов государственного предприятия "Украэрорух", которые поступили в "Платинум" незадолго до его банкротства, позволили банку закрыть обязательства перед "Проминвестбанком". Указание рассчитаться с россиянами якобы пришло прямиком с НБУ. По информации Игоря Луценко, незадолго до этого тогдашний глава Нацбанка Гонтарева имела несколько встреч с новым главой "ВЕБ", выпускником академии ФСБ Сергеем Горьковым. Другое дело, где фигурирует "Проминвестбанк", касается расчетов с "Укрзализныцей". Железнодорожники задолжали банку 120 миллионов долларов, однако "Проминвест" решил продать это обязательство компании-нерезиденту. По данным журналистов, это оффшорная компания.

Со своей стороны в СНБО запретили банку проводить финансовые операции с выводом средств за пределы Украины. Но "Проминвестбанк" обратился к НБУ и Рожкова дала добро. "Таким образом сотни миллионов долларов фактически "слили" за границу", - утверждают расследователи. Как утверждают инсайдеры "Стопкора", Рожкову связывают с "Проминвестом" не только бизнес-интересы, но и личные отношения.

По неофициальным данным, Екатерина Рожкова была гражданской женой председателя правления "Проминвестбанка" Андрея Рожка. В конце октября 2019 года главного специалиста Нацбанка Евгения Пискотина поймали "на горячем" на взятке в 50 тысяч долларов. По данным журналистов, деньги подчиненный должен был передать именно Рожковой. В обмен на вознаграждение она якобы должна выступить гарантом в мошенническом сговоре. Об этом "Стопкору" стало известно из собственных инсайдерских источников. 5 ноября этого года члены Совета Нацбанка признали деятельность Правления НБУ в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не отвечает современным вызовам развития страны.