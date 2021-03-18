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Арахамию подловили на матерном троллинге оппонентов в Раде

18 марта 2021, 12:59
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В Слуге народа подобрали свой синонимический ряд в отношении коллег из других фракций.

Давид Арахамия
Давид Арахамия / УНИАН

Лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия во внутреннем чате фракции предложил называть одну из партий "пророссийскими бл*дями".

Такое заявление главы фракции СН написал в ответ на заявление коллег о том, что "недопустимо применять силу к парламентариям, от какой бы политической силы они не были", пишет издание Буквы и публикует скриншоты переписки.

В ответ другой нардеп написал: "Кстати, очень правильно. Позиция фракции должна озвучивается и в тех случаях, когда убогие из Голоса называют всех нас "пятой колонной". Или Юля (Тимошенко, – ред.) пугает грядущим судом".

Арахамия в ответ предложил: "Можно говорить пророссийские бл*ди и не называть партию".

У заместителя главы Верховной Рады Руслана Стефанчука спросили, можно ли так говорить.

/ bykvu.com

Кто-то подкорректировал высказывание Арахамии: "Пророссийские представители древнейшие профессии. Так мы точно регламент не нарушим".

Еще один участник чата подобрал свой синонимический ряд в отношении коллег из других фракций: "Курвы, лярвы можно".

/ bykvu.com

Издание отмечает, что эта же переписка есть и в телефоне "слуги" Николая Тищенко.

/ bykvu.com

Напомним, ранее в Раде произошла матерная перепалка между лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией и его заместителем Николаем Тищенко.

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После провала голосования Тищенко подошел к президиуму парламента к группе депутатов, среди которых находился и Арахамия.

"Дима, два человека не успело", - обратился Тищенко к главе парламента Дмитрию Разумкову.

"Не успело, бл*дь?! На работу надо ходить, Коля", - ответил Тищенко Арахамия.

Юлия Тимошенко Слуга народа партия Голос Давид Арахамия
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