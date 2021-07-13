"Зарабатываем копейки – и те забирают": на Житомирщине разгорелась война за чернику

На Житомирщине разгорелась война за чернику / Скриншот из видео

В Житомирской области крестьяне перекрывают дорогу в лес, чтобы не пустить туда приезжих из Ривненской области сборщиков черники. Во избежание обострения конфликтов и столкновений, полиции даже пришлось организовать в селе дежурство.

Жители села Липники недовольны тем, что в местный лес пириезжают целые бригады сборщиков черники, говорится в сюжете ТСН. По их словам, те "выбирают все – до последней черники", а также повреждают ягодники.

"Едут к нам, выбирают... Мы зарабатываем на ягоде копейки, а они еще и те у нас забирают", – жалуется местная жители Наталья Синяк.

Сбор черники в Липниках и в близлежащих селах для здешних людей, действительно, является едва ли не единственным способом заработать себе на жизнь, говорится в сюжете. Поэтому местные каждое утро блокируют дорогу в лес, чтобы не пропускать "чужие" автомобили. Сами же приезжие сборщики такие обвинения отвергают. Говорят, что после гребенки черника даже лучше растет.

На Житомирщину сборщикам из соседней области ехать 3 часа, за однодневную поездку они зарабатывают до семи тысяч гривен. Бусики, которыми они приезжают, часто бывают переполнены, детей сажают прямо на корзины. И это единственная формальная причина для полиции, чтобы вмешиваться в ситуацию, ведь запретить приезжим сбор ягод они не имеют права.

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А вот за нарушение правил перевозки пассажиров, как объясняет заместитель руководителя сектора реагирования патрульной полиции Коростенского районного управления полиции Ярослав Каминский, составляют админпротокол.

В сюжете ТСН вы детальнее узнаете о черничных войнах на Житомирщине:



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