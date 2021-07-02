Без слёз не взглянешь: в Украине фермеры массово уничтожают урожай черешни

Черешня приносит убытки аграриям / pixabay

В Украине фермеры вынуждены массово уничтожать урожай знаменитой мелитопольской черешни. Они объясняют это тем, что якобы на ягоды нет спроса и она никому не нужна.

О проблеме сообщил глава Запорожской областной организации Аграрного союза Украины Анатолий Тиховод на своей странице в Facebook. По его словам, черешня, которая поспела во второй половине июня, банально оказалась никому не нужна и никто даже не хочет торговаться.

"Никто даже не торгуется... Дело не в цене даже, просто никто не покупает, рынки перенасыщены, покупательная способность граждан Украины очень низкая", – рассказал эксперт.

Осознавая, что в сложившейся ситуации заниматься реализацией вкусной и полезной ягоды попросту невыгодно, предприниматели села Чкалово решили не нанимать людей для сбора черешни, а просто избавляться от урожая, срезая плоды с дерева.

"Что делать фермерам ???? Деревья надо освобождать от урожая, чтобы в следующем году рассчитывать на урожай, который тоже может оказаться никому не нужен", – сказано под видео.

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Чем полезна черешня

Во-первых, ягода может способствовать предотвращению появления морщин благодаря высокому содержанию витамина C и других антиоксидантов, которые подавляют воспаление и окислительный стресс в организме.

Черешня также способна также снижать риск развития опухолей. Поскольку эти ягоды содержат полифенолы – полезные соединения, которые могут оказывать противораковое действие.

Кроме того, черешня помогает понизить кровяное давление. По словам диетологов, черешня богата защитными полифенольными соединениями, которые связаны с улучшением уровня кровяного давления. Эти соединения увеличивают выработку оксида азота и улучшают функцию клеток, которыми выстланы кровеносные сосуды.