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Миротворцы в Украине и итоги переговоров с РФ: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
16 марта 2025, 19:30
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Новости Украины 16 марта февраля по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Миротворцы в Украине и итоги переговоров с РФ: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 19:30 16 марта / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Национальная полиция Украины, скриншот из видео, : twitter.com/USNATO

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW раскрыли детали

Украинские войска сумели продвинуться в Торецке Донецкой области, о чем свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 14 марта.

Как говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW), украинские силы продвинулись вдоль улицы Михаила Грушевского на севере Торецка.

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Украина нанесла удар по РФ новым Нептуном на тысячу км: в Forbes назвали объект

У Украины есть новая крылатая ракета Длинный Нептун, дальность которой составляет 1000 километров. Вероятно, именно такой ракетой украинцы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе на территории агрессора России.

В материале Forbes напомнили, что президент Владимир Зеленский ранее рассказал о появлении ракеты Длинный Нептун на балансе Сил обороны.

РФ ударила по Украине десятками дронов: в ВСУ раскрыли детали "прилетов"

Подразделения Сил обороны минувшей ночью сбили 47 вражеских БпЛА из 90, которые атаковали территорию Украины.

В то же время 33 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 47-ми ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях", - говорится в сообщении.

В Британии назвали четыре "требования" Путина и сделали заявление

Глава страны-агрессора России не заинтересован в мире, а намерен восстановить СССР. Так называемые требования, которые выдвигает Владимир Путин, категорически неприемлемы. Об этом заявил британский полковник в отставке, бывший командующий силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы Хэмиш де Бреттон-Гордон.

В своей колонке на The Telegraph он рассказал о том, что Путин не остановится.

В США заявили о новом раунде переговоров с Россией: о чем договорились

Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел страны-агрессора России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, Рубио проинформировал российскую сторону о военных операциях США, направленных на сдерживание поддерживаемых Ираном хуситов. Он также подчеркнул, что дальнейшие атаки хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море не останутся без реакции.

США могут надавить на Кремль в случае отказа РФ от прекращения огня - Сибига

Администрации президента США Дональда Трампа необходимо оказать давление на Россию, если Москва отклонит предложенное Вашингтоном прекращение огня, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном временном прекращении огня сроком на 30 дней", - подчеркнул он в интервью NHK.

Разгром военной машины Путина уже в 2025 году: назван сценарий для ВСУ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может надавить на главу Кремля Владимира Путина лишь одним способом - предоставить Украине вооружение. Если бы у Трампа была политическая воля, он мог бы передать Киеву тысячу ракет Tomahawk и 500 истребителей. И тогда Силы обороны смогли бы уничтожить российскую военную машину в течение 2025 года. Но у Трампа другие планы и он не хочет запускать такой сценарий. Об этом заявил журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью Главреду.

Более двух тысяч целей: Зеленский раскрыл детали удара РФ по 11 областям Украины

В течение последней недели, страна-агрессор Россия обстреляла ракетами, дронами и авиабомбами населенные пункты в пределах 11 областей Украины. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия за неделю осуществила сотни обстрелов украинских городов и общин, в частности в Черниговской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Сумской областях. Противник выпустил более 1020 ударных дронов, почти 1360 управляемых авиабомб и более 10 ракет различных типов.

Будет ли перемирие и к чему готовятся украинцы: в The Times раскрыли детали

Украинцы намерены продолжать борьбу с российской агрессией, несмотря на заявления политиков о возможном перемирии. Мир "в обмен" на суверенитет Украины стал бы глубоким предательством.

Журналисты The Times пообщались с украинцами и узнали об их позиции относительно дипломатических заявлений о войне.

Какие общие потери россиян с начала 2025 года: Сырский сделал громкое заявление

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский раскрыл реальный уровень потерь в живой силе в российской армии с начала 2025 года. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Сырский отметил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям украинских защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала года уже превысили 100 тысяч человек.

Планы Трампа и Путина по войне в Украине: эксперт указал на важный момент

Американский президент Дональд Трамп пытается продавить так называемое перемирие в Украине, чтобы добиться хотя бы каких-то результатов за период пребывания в Белом доме. Глава Кремля Владимир Путин, со своей стороны, не настроен ни на прекращение огня, ни на мир. Об этом заявил журналист, социолог Игорь Яковенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что прекращения огня в Украине не будет, поскольку непонятно, как можно гарантировать соблюдение такого режима.

Убийство Ганула в Одессе: подозреваемого отправили в СИЗО

Подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула имеет звание старшего лейтенанта и был переведен в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода в июле 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

У Трампа сделали заявления по итогам переговоров с Путиным и территориям

Готовятся встречи переговорных групп Украины, США и РФ. Разговор хозяина Белого дома Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина должен состояться уже на следующей неделе. Путин "принимает философию" Трампа и, мол, стремится завершать войну. Трамп ожидает окончания войны "в течение недель". Об этом заявил спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Как сообщает ClashReport, в комментарии CNN американский чиновник, который ранее побывал в Москве на переговорах с Путиным, сказал, что вскоре ожидаются переговоры американцев с украинцами и россиянами, а также разговор Трампа и Путина.

Где разместят миротворцев в Украине: Макрон назвал три города

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники рассматривают возможность размещения миротворческих контингентов в Киеве, Одессе и Львове. В интервью изданию Le Parisien Макрон отметил, что этот шаг является частью более широкой стратегии поддержки Украины в ее противостоянии с Россией, передает 24 канал.

Он отметил, что цель заключается не в массовом привлечении войск, ведь сейчас самая большая европейская армия - это украинская, которая насчитывает около миллиона военнослужащих.

"Речь идет о размещении нескольких тысяч военных в ключевых точках для реализации программ подготовки и демонстрации долгосрочной поддержки. В военных сценариях рассматриваются такие центры, как Киев, Одесса и Львов", - отметил Макрон.

Сколько миротворцев страны-союзники направят в Украину: Стармер назвал цифры

На виртуальной встрече "коалиции желающих", которая состоялась 15 марта, обсуждались планы по введению в Украину более 10 000 западных миротворцев. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает The Times.

По информации правительственных источников, Стармер заручился поддержкой значительно большего количества стран, чем тех трех, которые изначально предлагали отправить войска. Основную часть контингента, вероятно, сформируют Великобритания и Франция.

Украина смирилась с замораживанием нынешней линии фронта - The Independent

В Украине смирились с замораживанием нынешней линии фронта и с тем, что часть территории останется под контролем России. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники среди украинских чиновников.

По данным издания, во время прекращения огня Украина не намерена передавать РФ дополнительную территорию, кроме той, которая уже захвачена россиянами. Такой вывод чиновники делают, комментируя ход переговоров с американцами в Эр-Рияде.

"Глупо требовать от нас полной передачи России, например, Запорожья или Херсона - это звучит для нас как полная чушь", - сказал один из собеседников издания.

Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ: кого назначили на его место

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генерального штаба ВСУ. Об этом говорится в тексте его указа №169/2025.

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